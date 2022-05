Ex-zaakwaarnemer sneert naar Lewandowski: ‘Je wilde altijd naar Real’

Maandag, 23 mei 2022 om 16:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:36

Maik Barthel, de voormalig zaakwaarnemer van Robert Lewandowski, heeft vraagtekens gezet bij de wens van de spits van Bayern München om een transfer naar Barcelona te maken. Volgens Barthel is het juist altijd een droom van Lewandowski geweest om voor Real Madrid te spelen.

Lewandowski beschikt bij Bayern nog over een contract tot medio 2023. Gesprekken over de verlenging van zijn huidige verbintenis zijn echter stukgelopen, nadat de 33-jarige spits onlangs bekendmaakte dat hij der Rekordmeister komende zomer wil verlaten. “Het feit is dat Robert Bayern na acht jaar, waarin hij alles voor de club heeft gegeven, wil verlaten”, zei Pino Zahavi, de huidige belangenbehartiger van Lewandowski zondag in een interview met BILD. “ Nu, op bijna 34-jarige leeftijd, heeft hij de kans om een levenslange droom te vervullen en naar de club (Barcelona, red.) te verhuizen waar hij altijd van heeft gedroomd. Waarom wil Bayern hem deze kans ontnemen?”, vroeg Zahavi zich hardop af.

Dein ganzes Leben willst Du zu @realmadrid um später vllt beim @FCBarcelona zu landen ? Ok — Maik Barthel (@MaikBarthel) May 23, 2022

Barcelona heeft van Lewandowski een transferdoelwit voor de zomerse transferperiode gemaakt. Maik Barthel, die tot 2020 de belangen van de spits behartigde, zet daarentegen zijn vraagtekens bij de wens van de Pool om de overstap naar Barça te maken. De voormalig zaakwaarnemer stelt dat Real altijd de droomclub van Lewandowski geweest is. “Je hele leven wil je naar Real Madrid, om uiteindelijk bij Barcelona te belanden?”, schrijft Barthel met verbazing op Twitter.

De vraag is of Lewandowski zomer daadwerkelijk een transfer naar Barcelona zal maken. Bayern-directeur Kahn maakte onlangs in duidelijke taal kenbaar dat de spits zijn contract moet respecteren. Zahavi hoopt echter dat de raad van commissarissen nog eens na wil denken over een vertrek van de Poolse doelpuntenmachine. “Natuurlijk kunnen ze Robert nog een jaar houden”, zei zijn zaakwaarnemer. “Hij heeft een contract tot 2023, maar ik zou dat niet aanraden. Voor Robert Lewandowski is Bayern nu geschiedenis.”