United presenteert McClaren en Van der Gaag: ‘Schat aan Europese ervaring’

Maandag, 23 mei 2022 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:03

Manchester United heeft de komst van Mitchell van der Gaag en Steve McClaren officieel bekendgemaakt. Het duo gaat als rechterhand fungeren van Erik ten Hag, die eerder al benoemd werd als nieuwe manager van de Engelse grootmacht. Zondagmiddag was het drietal aanwezig bij de laatste competitiewedstrijd van United tegen Crystal Palace (1-0 verlies). "Beiden brengen United een schat aan Europese ervaring en voetbalkennis mee", prijst United zich gelukkig met de komst van Van der Gaag en McClaren.

De komst van beide assistent-trainers hing al een tijdje in de lucht. Van der Gaag kwam in 2019 bij Ajax terecht, waar hij begon als eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Daarvoor was de oefenmeester werkzaam bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda. Sinds afgelopen seizoen was Van der Gaag assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De samenwerking met Ten Hag bevalt van beide kanten, waardoor Van der Gaag nu ook deel mag uitmaken van de staf van Ten Hag bij United.

Voor McClaren is United geen onbekend terrein. De voormalig hoofdtrainer van FC Twente keert na 21 jaar terug op Old Trafford. De zestigjarige Engelsman was tussen 1999 en 2001 actief als assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Sindsdien werkte McClaren voor achtereenvolgens Middlesbrough, de Engelse nationale ploeg, FC Twente, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, opnieuw FC Twente, Derby County, Newcastle United, opnieuw Derby County en Queens Park Rangers. McClaren was meest recentelijk werkzaam als adviseur bij Derby County, een functie die hij eerder ook bij Maccabi Tel Aviv vervulde.

"Beiden brengen United een schat aan Europese ervaring en voetbalkennis mee", schrijft United op de clubsite. "McClaren behoeft geen verdere introductie. De enorm ervaren coach stond aan de zijde van Sir Alex Ferguson voor de afsluiting van de glorieuze Treble-campagne (seizoen 1998/99), en United won de Premier League in elk van de drie seizoenen van McClaren als assistent-manager van Sir Alex." Ook Robin van Persie werd even in verband gebracht met een rol in de technische staf, maar de oud-aanvaller zou door zijn gezinsleven twijfelen over een terugkeer naar Engeland.