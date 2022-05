Tijdperk-Mbappé betekent exit Leonardo; Pochettino volgende op de lijst

Zondag, 22 mei 2022 om 08:37 • Tom Rofekamp

Het is over en uit voor Leonardo bij Paris Saint-Germain. De technisch directeur van les Parisiens wordt de dupe van het 'tijdperk-Mbappé', dat is ingeluid met de contractverlenging van de steraanvaller. Leonardo was zaterdag niet in het Parc des Princes, waar het bijtekenen van Mbappé werd gevierd met een afgetekende 5-0 overwinning op Metz. Volgens Franse media hoorde de Braziliaan kreeg het slechte nieuws vlak voor de aftrap te horen. Trainer Mauricio Pochettino zou de volgende op het lijstje namen van de 'grote schoonmaak van het organogram'.

L'Équipe, Le Parisien en RMC Sport bevestigen allen dat Leonardo nog voor de seizoenafsluiter tegen Metz het slechte nieuws te horen kreeg. Daarmee zou er einde komen aan een bijna driejarig dienstverband voor Leonardo. Tussen 2011 en 2013 stond de 52-jarige bestuurder nog als trainer aan het roer in Parijs, voordat hij in juni 2019 in de functie van technisch directeur stapte. Luis Campos, die na het vertrek van Marc Overmars bij Ajax nog gelinkt werd aan zijn opvolging, is nadrukkelijk in beeld om Leonardo's opvolger te worden. De Portugees onderhoudt onder meer een goede band met Mbappé, daar hij tussen 2013 en 2016 met de aanvaller samenwerkte bij AS Monaco.

It's over between Paris Saint-Germain and Brazilian director Leonardo. He's set to part ways with the club, official statement pending. ?????? #PSG



Paris Saint-Germain are prepared to appoint a new director soon, while Mauricio Pochettino's also close to leave the club. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2022

Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft dat het 'een kwestie van tijd is' voordat PSG met officiële berichtgeving zal komen over het congé van Leonardo. Tevens weet Romano te melden dat Pochettino dicht bij een exit uit de Franse hoofdstad is, terwijl Franse media iets terughoudender in hun bewoordingen zijn. Eind april zei Pochettino nog dat het 'honderd procent kans was' dat hij ook volgende seizoen de selectie van PSG onder zijn hoede zou hebben. Ondanks het winnen van de Franse landstitel zou de clubleiding van de Parijzenaren ontevreden zijn over de prestaties in de Champions League, waardoor de Argentijn het veld moet ruimen.

Le Parisien repte eind april dat Antonio Conte hoog op het lijstje staat om zijn voorganger bij Tottenham Hotspur komend seizoen te vervangen als hoofdtrainer. De Italiaan zou zijn interesse in de functie al kenbaar hebben gemaakt in Parijs. Conte heeft daarbij wel een flink eisenpakket op tafel gelegd. Zo wil de 52-jarige manager onder andere bijna een verdubbeling van zijn huidige jaarsalaris van zeventien miljoen euro, en een invulling van de technische staf naar eigen inzicht. Ook zou Conte een eigen technisch directeur mee willen nemen, wat een lastige kwestie wordt bij een aanstelling van Campos.