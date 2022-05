Kieft: ‘Van Gaal is hiervoor stevig aangepakt, maar je vraagt je af waarom’

Zaterdag, 21 mei 2022 om 10:24 • Rian Rosendaal

Wim Kieft snapt wel waarom Georginio Wijnaldum door Louis van Gaal is gepasseerd voor de Nations League-wedstrijden van Oranje van volgende maand. De oud-aanvaller weet dat de bondscoach alleen internationals selecteert die regelmatig aan spelen toekomen, wat niet geldt voor Georginio Wijnaldum bij Paris Saint-Germain. Volgens Kieft had de middenvelder vooraf kunnen weten dat het moeilijk zou worden om een vaste plaats te veroveren bij PSG.

Kieft vraagt zich in zijn column voor De Telegraaf af waarom er zoveel kritiek is op Van Gaal vanwege het overslaan van Wijnaldum. "Van Gaal is hiervoor stevig aangepakt, maar je vraagt je af waarom. Wijnaldum heeft relatief weinig wedstrijden gespeeld in z’n eerste Franse seizoen en als hij meedeed, dan was het allerminst overtuigend allemaal. Zo'n situatie bij Paris Saint-Germain had Wijnaldum vooraf kunnen inschatten, maar hij verkoos PSG toch boven Liverpool en FC Barcelona en kan daarom niet verrast zijn", luidt het duidelijke oordeel over de gepasseerde Oranje-international.

"Nu zit hij op de blaren en heeft Van Gaal een beproefde methode toegepast. Door Wijnaldum bij het Nederlands elftal te negeren voor de komende interlandperiode ondanks z’n geweldige staat van dienst", verwijst Kieft naar de 86 interlands van Wijnaldum in het shirt van het Nederlands elftal. "Van Gaal waarschuwt hem, zet hem tegelijkertijd op scherp en geeft hem huiswerk voor de zomer mee: vertrek je naar een club waar je aan spelen toekomt of blijf je in Parijs met het risico op nog zo’n dramatisch seizoen?"

Kieft zag de bondscoach eerder een dergelijke methode toepassen bij Oranje. "Hij deed het min of meer eerder bij Wesley Sneijder voor het WK in 2014. Daarbij kan Van Gaal bij Oranje beschikken over Davy Klaassen op de positie van Wijnaldum. Tevens zou de terugkeer van Donny van de Beek zich weleens sneller kunnen aandienen dan iedereen denkt." De aan Everton verhuurde middenvelder lijkt een eerlijke kans te krijgen van de nieuwe manager Erik ten Hag. "Die kent de kwaliteiten van Van de Beek als geen ander en zou hem komend seizoen zomaar een reddingsboei kunnen toewerpen na twee mislukte seizoenen in Manchester."