Flekken wil WK-kansen niet in gevaar brengen: ‘Zie de situatie van Wijnaldum’

Zaterdag, 21 mei 2022 om 09:28 • Rian Rosendaal

Mark Flekken zal bekerfinalist SC Freiburg deze zomer niet zomaar de rug toekeren. De doelman wil met het oog op het naderende WK wekelijks aan spelen toekomen, om zo in beeld te blijven bij bondscoach Louis van Gaal. Flekken kwam in maart voor het eerst in actie voor het Nederlands elftal en lijkt goede papieren te hebben om later dit jaar af te reizen naar het WK in Qatar.

"Kijk, zoals iedereen weet, zijn speelminuten bij de club heel belangrijk voor Louis van Gaal", legt Flekken uit in een interview met De Telegraaf. "Zie de situatie van Georginio Wijnaldum. Die speelt weinig bij Paris Saint-Germain en de bondscoach roept hem nu niet op. En daarom is het voor mij heel belangrijk dat ik komend seizoen opnieuw een stabiele eerste seizoenshelft draai, voordat het WK begint. Alleen dan maak ik een kans." De tweevoudig international van Oranje zal daarom niet zomaar een zomerse transfer maken.

"Natuurlijk heeft het WK daar invloed op. Zekerheid van speeltijd heb ik bij Freiburg. Maar ook door alles wat we dit seizoen hebben bereikt met de club, zit een transfer nog niet in mijn hoofd", verwijst Flekken naar de zesde plaats in de Bundesliga en de bekerfinale tegen RB Leipzig van zaterdagavond. "Bovendien zit mijn gezin hier op zijn plek en beslist mijn vrouw ook mee over wat er goed is voor ons en onze kinderen."

"Ik hou nu ook rekening met dingen waar ik vijf jaar geleden niet over hoefde na te denken", erkent de inmiddels 28-jarige keeper. "Al ben ik ook realistisch genoeg om te zeggen dat ik niet weet wat er in de toekomst gebeurt. Ook ik heb mijn ambities en droomde als jongetje van de Champions League-hymne. Volgend seizoen wil ik eerst bevestigen dat ik geen eendagsvlieg ben." Flekken is door Van Gaal opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de Nations League-duels van volgende maand. De definitieve selectie wordt op 27 mei bekendgemaakt.