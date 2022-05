Ryan Babel bereikt fraaie mijlpaal bij mogelijk afscheid van Galatasaray

Vrijdag, 20 mei 2022 om 21:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

Ryan Babel heeft vrijdagavond zijn waarschijnlijk laatste wedstrijd voor Galatasaray gespeeld. De 35-jarige aanvaller bereikte in het teleurstellend verlopen duel tegen Antalyaspor (1-1) een fraaie mijlpaal, daar het zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Galatasaray werd. Het werd een (mogelijk) afscheid in mineur, want Babel kon weinig potten breken en werd na 69 minuten naar de kant gehaald. De 69-voudig Oranje-international sluit zijn derde seizoen, dat met 3 goals en 1 assists in 29 duels ook persoonlijk niet geweldig verliep, af met Galatasaray op de tiende plek. Zijn contract loopt na het seizoen af.

Naast Babel verschenen er bij Cim Bom Bom met Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu nog twee spelers aan de aftrap die in Nederland geboren zijn. Ook bij Antalyaspor staat met Sheral Floranus een Nederlander onder contract, maar de voormalig rechtsback van sc Heerenveen bleef op de bank. Voor zowel Galatasaray stond als nummer zes Antalyaspor stond vooraf weinig meer op het spel, omdat Europees voetbal al uit zicht was.

Galatasaray wist zich in de eerste helft geen raad met het vele balbezit en kreeg vlak voor rust het deksel op de neus. Haji Wright haalde de achterlijn en bood Alassane Ndao een niet te missen intikker op de doellijn: 1-0. Uitstekend voorbereidend werk van Dervisoglu leidde een kwartier voor tijd tot de gelijkmaker van Galatasaray. De voormalig speler van FC Twente gaf een subtiel steekpassje op Kerem Aktürkoglu, die laag voorzette en Mostafa Mohamed zag scoren.