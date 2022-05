Daley Blind ontwijkt vraag van Andy van der Meijde over nabije toekomst niet

Dinsdag, 17 mei 2022 om 23:45 • Mart van Mourik

Daley Blind gaat ervan uit dat hij komend seizoen nog steeds bij Ajax speelt. In gesprek met Andy van der Meijde gaat de huidige linksback van de Amsterdammers in op zijn toekomstplannen en bevestigt hij dat de aanstaande komst van trainer Alfred Schreuder ‘normaal gesproken’ niets verandert aan zijn persoonlijke situatie. Daarnaast vertelt Blind dat hij van plan is om na zijn actieve carrière als voetballer zijn trainerspapieren te halen.

“Ik ga wel mijn papieren halen”, bevestigt Blind in het Youtube-programma Bij Andy in de auto. “Ik weet niet of ik echt een hoofdtrainer in me heb. Je ziet vaak de positieve kanten van het trainerschap, maar mijn vader heeft het een en ander meegemaakt als hoofdtrainer. Als het even niet goed gaat, zie je wat het met iemand doet. Ik zag het van dichtbij en dat was soms pittig. Het heeft me geraakt en soms denk ik: ik weet niet of ik dat ook wil.”

Voorlopig denkt Blind overigens nog niet concreet na over een carrièreswitch, want de verdediger annex middenvelder gaat ervan uit dat hij in ieder geval komend seizoen nog namens Ajax in actie komt. “Zoals het er nu uitziet wel. Je weet het nooit. Er komt een nieuwe trainer en ik heb hem nog niet gesproken. Ik ken zijn plannen niet, maar ik ga er wel vanuit. Ik heb nog een contract van een jaar en daarna een optie voor nog een jaar.”

Hoewel Van der Meijde er eveneens achter probeert te komen waar de nabije toekomst van diverse ploeggenoten ligt, houdt Blind zich op de vlakte. “Of Antony en Haller komend seizoen nog bij Ajax spelen? Dat weet ik echt niet. Ik denk niet dat Ajax spelers makkelijk laat gaan, want er vertrekken natuurlijk al meerdere jongens. Als voor Haller of Antony de hoofdprijs betaald wordt dan zal Ajax er wel op ingaan, maar ik denk niet dat Ajax veel spelers wil verkopen. Ik hoop dat de meesten gewoon blijven”, besluit Blind.