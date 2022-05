Einde in zicht voor PSV na teleurstellende en slepende samenwerking

Dinsdag, 17 mei 2022 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:12

PSV is bereid om mee te werken aan een definitief vertrek van Derrick Luckassen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De 26-jarige verdediger wordt momenteel verhuurd aan het Turkse Fatih Karagümrük, maar lijkt geen toekomst te hebben in Eindhoven. De samenwerking tussen PSV en Luckassen verloopt al jaren moeizaam. De mandekker werd al vier keer verhuurd, nadat hij in 2017 voor vijf miljoen euro door de Eindhovenaren werd overgenomen van AZ. Verschillende clubs zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van Luckassen.

Na eerder verhuurd te zijn geweest aan Hertha BSC, RSC Anderlecht en Kasimpasa draagt Luckassen momenteel het shirt van Fatih Karagümrük, dat met nog één speelronde te gaan op de achtste plek staat in de Süper Lig. De Turkse club ziet een langer verblijf van de Nederlander wel zitten en heeft van PSV te horen gekregen dat de club niet onwelwillend tegenover een definitief vertrek staat. Luckassen heeft nog een contract voor een jaar en kan naar verluidt voor een schijntje worden overgenomen. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV alleen een ander standpunt kan innemen indien Luckassen de intentie heeft om bij een club uit de Eredivisie te tekenen.

Luckassen werd in het seizoen 2019/19 verhuurd aan Hertha en kwam een seizoen later uit voor Anderlecht. Vorig jaar winter maakte hij de overstap naar Kasimpasa, waarna hij behouden bleef voor de Turkse competitie en in de zomer voor Fatih Karagümrük tekende. Luckassen maakte in aanloop naar het huidige seizoen geen onderdeel uit van de plannen van Roger Schmidt en trainde los van de groep. Hij was, na Denzel Dumfries (Internazionale), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Mohamed Ihattaren (Juventus) en Pablo Rosario (OGC Nice), de vijfde door Mino Raiola begeleide speler die PSV afgelopen zomer verliet.

In 2017 had Luckassen dermate veel indruk gemaakt op de technische leiding van PSV dat de club besloot om vijf miljoen euro over te maken naar AZ voor zijn diensten. Het avontuur van Luckassen in Eindhoven liep al snel uit op een teleurstelling. Hij begon het seizoen als basisspeler, maar verdween naarmate het seizoen vorderde naar de reservebank en zelfs buiten de wedstrijdselectie. In totaal speelde Luckassen in vier jaar tijd 25 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 1 keer scoorde en 2 assists gaf. Deze zomer worden beide partijen zeer waarschijnlijk definitief van elkaar verlost.