‘Oneerlijke concurrentie’ meldt zich in strijd tussen PSG en Barça om Dembélé

Dinsdag, 17 mei 2022 om 11:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:44

Bayern München is de gesprekken gestart met Ousmane Dembélé, aldus L'Équipe. De Duitse landskampioen wil voorkomen dat de Fransman óf transfervrij vertrekt naar Paris Saint-Germain óf toch kiest voor een langer verblijf in Barcelona. In Catalonië vreest men niet op te kunnen boksen tegen de kapitaalkracht van Bayern, dat in tegenstelling tot Barcelona wél lijkt te kunnen voldoen aan de bizarre looneisen van Dembélé.

Der Rekordmeister behoorde afgelopen winter al tot de gegadigden om Dembélé van zijn destijds benarde situatie te verlossen. De vleugelaanvaller kon het niet eens worden met Barcelona over een contractverlenging, waarop aanvankelijk werd besloten hem geen speeltijd meer te gunnen voor de club. Ruim vier maanden later liggen de kaarten compleet anders. Dembélé leefde op in de revolutie onder Xavi en kan steevast rekenen op een basisplaats in het Barcelona dat zich verzekerde van een tweede plek in LaLiga. Daarom was de 25-jarige aanvaller toch bereid de gesprekken over een eventuele contractverlenging weer te openen.

Ook PSG - waarmee er volgens Franse media in januari al een persoonlijk akkoord zou zijn geweest - bleef echter altijd praten met Dembélé. De Franse landskampioen is ook nu nog altijd in de race om de handtekening van de 27-voudig international. Bayern denkt zowel PSG als Barcelona echter een hak te kunnen zetten in het gevecht om 'de aanvaller die het verschil kan maken'. Sky Sports weet dat de Catalanen 'worstelen om een concurrerend bod op tafel te kunnen leggen'.

L'Équipe is duidelijk over het eisenpakket dat Dembélé bij Bayern heeft neergelegd. De aanvaller wil achttien miljoen euro op jaarbasis zien om naar Duitsland te verhuizen. Mocht het zover komen, komt er een einde aan een wisselvallig avontuur in Catalonië. Na zijn overstap van Borussia Dortmund voor 140 miljoen euro 2017 werd Dembélé veelal geteisterd door blessureleed, waardoor hij zijn belofte niet in kon lossen. Sindsdien kwam de Fransman tot 149 duels in het shirt van los Azulgrana, waarin hij 19 keer scoorde en 27 maal aangever was.