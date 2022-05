Sky Sports: Juventus opent eerste gesprekken met zeer gewilde Paul Pogba

Maandag, 16 mei 2022 om 16:54 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:53

Juventus en Paul Pogba zitten maandag om de tafel om over een mogelijke terugkeer van de middenvelder te praten. Het contract van de Fransman bij Manchester United loopt volgende maand af, waardoor hij vanaf dat moment een transfervrije status geniet. Pogba, die tussen 2012 en 2016 al voor Juventus uitkwam, geniet ook interesse van onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain, zo weet het Engelse Sky Sports te melden.

Ondanks het matige seizoen van Pogba, waarin hij tot dusverre in 27 officiële wedstrijden maar 1 doelpunt wist te maken, heeft de Franse middenvelder over belangstelling niet te klagen. De zaakwaarnemer van Pogba, Rafaela Pimenta, voert maandag de eerste gesprekken met de Juventus om de mogelijkheden voor een overgang te bespreken. Pimenta heeft de taken overgenomen van Mino Raiola, die eind vorige maand overleed. Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak dat Pogba vanaf komend seizoen de clubkleuren van Juventus verdedigt. Het team dat de belangen van de Frans international behartigt, voert ondertussen ook gesprekken met Real en PSG. Daarnaast zouden een aantal Engelse clubs op de loer liggen om hun teams te versterken met de voormalig wereldkampioen.

De geruchten rond een vertrek van Pogba zijn niet van vandaag of gisteren. Al lange tijd wordt gesproken over het feit dat de 29-jarige middenvelder United deze zomer gaat verlaten. De Fransman ziet een transfervrije overstap van Manchester United naar Manchester City niet zitten, zo weet the Athletic. Volgens de doorgaans betrouwbare krant ziet Pogba Paris Saint-Germain als zijn ideale bestemming. The Times meldde vorige week nog dat Pogba in de smaak gevallen is bij Josep Guardiola en hij komende zomer de overstap moest maken naar the Citizens. De middenvelder wil de supporters van United echter niet ‘verraden’ door naar de aartsrivaal te vertrekken.

Sky Sports meldt verder dat er nog steeds een mogelijkheid bestaat dat de Fransman alsnog zijn aflopende contract bij Manchester United verlengt. Volgens de Engelse sportzendergroep zou Pogba openstaan om het gesprek met Erik ten Hag aan te gaan en te horen wat de plannen van de trainer voor volgend seizoen zijn. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek zou de voormalig speler van Juventus daarna beslissen of hij in Manchester blijft of toch voor een ander avontuur kiest. De Engelsen hebben sinds hun voorstel van afgelopen zomer geen nieuwe aanbieding bij Pogba neergelegd, en het is nog maar de vraag of de Fransman voorkomt in de plannen van Ten Hag.