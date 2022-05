Ten Hag onthult speciale band bij Ajax: 'Zo’n geweldig persoon’

Maandag, 16 mei 2022 om 10:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

Erik ten Hag heeft zondagmiddag officieel afscheid genomen als trainer van Ajax. Dat deed de uitzwaaiend coach met een 2-2 gelijkspel bij Vitesse. Na afloop sprak Ten Hag onder meer een speciaal dankwoord uit richting Nicolás Tagliafico. De Argentijn was dit seizoen niet verzekerd van een basisplek, maar kan wel rekenen op lovende woorden van de aanstaand trainer van Manchester United. De verdediger zelf wil Ajax alleen verlaten 'als het voor iedereen gunstig is', zo zei hij bij ESPN.

"Allereerst heb ik hem (Ten Hag, red.) veel succes gewenst voor wat hij in de toekomst gaat doen", vertelt Tagliafico na afloop van het gelijkspel tegen Vitesse. "Ik heb gezegd dat het vier geweldige jaren waren, waarin we fantastische wedstrijden hebben gespeeld. En dat ik veel van hem heb geleerd. Hij is tegelijk met mij gekomen, in januari 2018. Het was een hele goede tijd. Ik heb niet alleen als speler, maar ook buiten het veld veel van hem geleerd." Ook kijkt de Argentijn uit naar een eventuele samenwerking met Alfred Schreuder. "Hij had een goede klik met de spelers. Ik hoop dat hij de club veel goeds brengt en dat hij z'n werk kan doen."

Heeft publiekslieveling Tagliafico zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Ajax?



"Ik heb altijd de wens gehad om over te stappen" pic.twitter.com/P6EvRLwNMM — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2022

Of Tagliafico volgend seizoen deel uitmaakt van het keurkorps van Schreuder valt nog te bezien. De verdediger heeft naar verluidt een afspraak met Ajax dat hij de club voor vier miljoen euro kan verlaten. Het contract van Tagliafico loopt nog door tot volgend jaar zomer. "Wat ik nodig heb om te blijven? Voorlopig ga ik nergens anders heen. Ik blijf tot er besloten wordt dat ik moet gaan. Zoals ik al zei, duurt m'n contract nog een jaar. Dus ik blijf in Amsterdam tot de club en ik besluiten dat het anders moet. Zoals ik al zei: Ik zoek altijd nieuwe uitdagingen, ik wil groeien. Ik heb altijd de wens gehad om over te stappen. Maar dat gebeurt alleen als het voor iedereen gunstig is."

Ten Hag sprak lovende woorden over zijn pupil. "Ik vind hem zo'n geweldig persoon, die heel veel mooie invalshoeken heeft", aldus de oefenmeester. "Als mens is hij dus helemaal oké, maar ook als voetballer heeft hij een geweldige bijdrage gehad. Hij is er van mijn beginperiode tot het einde bij geweest. Ik ben hem ontzettend dankbaar voor de samenwerking, maar zeker ook voor wat hij als mens en als voetballer voor Ajax heeft geleverd. Hij heeft een geweldig karakter en zeurt eigenlijk nooit. Hij heeft gevochten voor het team, gevochten voor Ajax, heeft kwaliteit gebracht en heeft uiteindelijk een hele grote bijdrage gehad in het kampioenschap. Ik haal maar even de beslissende voorzet in de wedstrijd tegen Feyenoord aan."

Tagliafico was dit seizoen geen onbetwiste basisspeler bij Ajax. Waar hij vorig seizoen 25 keer aan de aftrap verscheen, bleef de teller deze jaargang steken op 9 basisplaatsen. "Natuurlijk was hij ontevreden toen hij niet speelde, maar hij heeft altijd honderd procent gegeven op de training", gaat Ten Hag verder. "Op de momenten dat het moest, dan stond hij er en dat is belangrijk. Je ziet dat de breedte van de selectie ons uiteindelijk ook de schaal heeft gebracht. Met de breedte bedoel ik ook de kwaliteit in de breedte. Daar is interne competitie, dat hoort ook bij een topsportcultuur en bij een club als Ajax, die die cultuur heeft omarmt en prijzen wil winnen."