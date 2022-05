Paulo Dybala geeft in statement op Instagram duidelijkheid over toekomst

Zondag, 15 mei 2022 om 20:32 • Jeroen van Poppel

Paulo Dybala neemt na dit seizoen officieel afscheid van Juventus, zo maakt de 28-jarige Argentijn bekend op Instagram. Dybala zal zijn aflopende contract in Turijn niet verlengen, zoals Italiaanse media al voorspelden, en vertrekt na zeven seizoenen. "Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om jullie te bedanken", schrijft Dybala aan de supporters van Juventus.

"Bij zoveel jaar samen komen emoties", vervolgt de aanvaller, die zoekt naar de juiste woorden. "Ik dacht dat we nog meer jaren samen zouden zijn, maar het lot zet ons op verschillende paden. Ik zal nooit vergeten wat jullie voor me hebben gedaan, elke wedstrijd, bij elk doelpunt. Ik ben met jullie opgegroeid, ik heb van jullie geleerd. Ik heb hier geleefd en gedroomd."

Dybala blijft niet met lege handen achter. "Het zijn 7 jaar van magie, 12 trofeeën en 115 doelpunten die niemand ons meer zal afnemen, nooit", vat de Argentijn zijn dienstverband in Turijn samen. Dybala speelde tot nu toe 291 wedstrijden, waarin hij naast zijn genoemde doelpuntenaantal ook 48 assists op zijn naam zette. Hij kan nog twee duels toevoegen aan zijn totaal voor Juventus, want het seizoen in de Serie A is nog niet voorbij.

"Bedankt dat jullie me gesteund hebben in moeilijke tijden", aldus Dybala. "Dank aan degenen die mij door de jaren heen hebben begeleid: van de eerste tot de laatste, van de fans tot de mensen die binnen de club werken, iedereen, coaches en teamgenoten, medewerkers en managers. Ik ben enorm trots op het dragen van dit belangrijke shirt samen met de aanvoerdersband, iets dat ik ooit aan mijn kinderen en kleinkinderen hoop te vertellen."

Dybala lijkt zich nog te beraden op zijn volgende stap. Begin mei pakte La Gazzetta dello Sport groots uit met het nieuws dat Dybala de gevoelige overstap naar Internazionale maakt, maar de berichtgeving werd vervolgens in alle toonaarden ontkend door de entourage van de aanvaller. Deze week meldde Sky Italia dat Dybala in Londen was gesignaleerd. In de Engelse hoofdstad zou de Zuid-Amerikaan verkennende gesprekken hebben gevoerd met meerdere belangstellende clubs.