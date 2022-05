Alfred Schreuder neemt met landstitel op zak afscheid van Club Brugge

Zondag, 15 mei 2022 om 15:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:32

Club Brugge is erin geslaagd de landstitel de prolongeren. De ploeg van Alfred Schreuder stelde het achttiende landskampioenschap zondag veilig via een overwinning op Antwerp FC: 1-3. Door de overwinning heeft Club een voorsprong van zes punten op nummer twee Royale Union Saint-Gilloise. Hoewel Saint-Gilloise nog twee duels voor de boeg heeft, kan de club het gat niet dichten, omdat het gehalveerde puntenaantal van de club voorafgaand aan de play-offs al naar boven werd afgerond. Club speelt nog tegen Anderlecht, maar is dus al zeker van de titel en een Champions League-ticket.

Noa Lang had een basisplaats bij Club, maar Ruud Vormer en Bas Dost zaten op de bank. Antwerp bleek vastberaden om Club van de titel af te houden en leidde verdiend met 1-0 na de eerste helft. De ploeg van trainer Brian Priske oogde feller, won het gros van de duels en opende de score in de negentiende minuut. Michael Frey zette verdediger Clinton Mata simpel weg en combineerde met aanvalspartner Mbwana Samatta, alvorens de 1-0 aan te tekenen.

Dankzij een alerte Simon Mignolet bleef Club grotere schade bespaard in de eerste helft. De doelman haalde een inzet van Ritchie De Laet uit de verre hoek en hield na de daaropvolgende corner zijn doel op aparte wijze schoon. Al liggend op de grond werkte hij de bal weg op acrobatische wijze met zijn uitgestoken been. Niet veel later voorkwam Mignolet ook een doelpunt van de inlopende Samatta, waardoor het voor de rust bij 1-0 bleef. Lang verloor nog even de controle en pakte geel voor een gefrustreerde reactie richting de tijdrekkende Pierre Dwomoh.

Het zag er niet rooskleurig uit voor Club, maar kort na de pauze kwamen de bezoekers langszij. Een overtreding van Abdoulaye Seck op Lang resulteerde in een penalty, die door Hans Vanaken werd benut. Daarna trok Club de wedstrijd volledig naar zich toe. Jack Hendry bracht de ploeg op voorsprong met een kopbal uit een corner van Eduard Sobol. Ook de 1-3 kwam voort uit een corner: ditmaal maakte de inlopende Sargis Adamyan het af bij de tweede paal. Dost viel achttien minuten voor tijd in voor de geblesseerde Adamyan. Schreuder, die volgend seizoen bij Ajax aan de slag gaat, bracht ook Vormer nog even binnen de lijnen.