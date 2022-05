Nagelsmann erkent: ‘Akkoord rond Gravenberch nog niet dichtbij’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 10:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

De onderhandelingen tussen Ajax en en Bayern München inzake Ryan Gravenberch lijken zich in een impasse te bevinden. De middenvelder wordt al geruime tijd begeerd door de Duitse recordkampioen, maar van een doorbraak is nog lang geen sprake, zo erkende trainer Julian Nagelsmann. De Duitser is wel blij dat hij vanaf komend seizoen de beschikking heeft over Noussair Mazraoui. De verdediger komt transfervrij over en gaat bij Bayern een contract voor vier seizoenen tekenen.

Volgens Nagelsmann verliepen de gesprekken met Mazraoui vanaf het eerste moment uiterst soepel. "Ik heb niet het gevoel gehad dat we mega-overredingskracht nodig hadden", erkent de oefenmeester. "Hij was direct erop gebrand en was van mening dat hij alleen voor ons wilde spelen. We hebben spelers als Mazraoui nodig. Ik ben blij dat we zo'n hongerige speler erbij krijgen. We zitten momenteel in de laatste fase van de onderhandelingen, er moeten nog een paar details worden afgerond. Als dat lukt, zijn we heel blij met zijn komst. Hij is een hele goede speler."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoe anders is de situatie van Gravenberch. De middenvelder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, waardoor de Duitse landskampioen met een transferbedrag over de brug moet komen om hem los te weken bij Ajax. Beide clubs weten elkaar echter nog niet te vinden in vraag en aanbod. In april meldde De Telegraaf dat Bayern een bedrag van 23 miljoen euro inclusief bonussen wilde betalen, terwijl Ajax inzet op 30 miljoen. "Wat Gravenberch betreft is een akkoord nog niet dichtbij", aldus Nagelsmann tijdens het wekelijkse persmoment.

Ajax-watcher Mike Verweij verwacht desondanks dat Gravenberch zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. De middenvelder is momenteel herstellende van een blessure. Afgelopen woensdag vierde hij het kampioensfeest van Ajax op krukken. "Ik denk dat het bij Gravenberch heel langzaam de goede kant op kruipt", aldus Verweij. "Bayern schuift iets op en er kan nog iets gedaan worden met de commissie van het bureau van Mino Raiola. Bayern zei niet meer omhoog te willen met de transfersom, maar ik begreep dat het toch iets omhoog is gegaan in het laatste voorstel"