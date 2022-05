Woede na kwetsend lied over Sala: ‘Menselijke bullshit kent geen grenzen'

Donderdag, 12 mei 2022 om 12:27 • Shane Jebbink • Laatste update: 12:27

In Frankrijk hebben supporters van OGC Nice voor veel opschudding gezorgd. Tijdens de wedstrijd tegen AS Saint-Étienne (4-2) van woensdagavond galmde vanaf de tribunes van de Allianz Riviera een lied over Emiliano Sala, de oud-speler van FC Nantes die in 2019 verongelukte met zijn vliegtuig toen hij op weg was naar Cardiff City om een transfer af te ronden. Zowel de trainer van Nice als die van Nantes verafschuwt de gebeurtenis.

Nice verloor afgelopen zaterdag in de finale van de Coupe de France met 0-1 van Nantes. Enkele fans van de Zuid-Fransen leken dit verlies niet te kunnen verkroppen en betrokken de overleden Sala bij spreekkoren tijdens de thuisoverwinning op Saint-Étienne van woensdagavond. “Hij is een Argentijn, die niet goed zwemt, Emiliano onder water, Emiliano onder water”, klonk het in Nice, refererend aan het ongeluk waarbij Sala om het leven kwam in 2019.

Christoph Galtier, de trainer van Nice, was laaiend na het horen van het lied. “Ik heb geen woorden om te beschrijven wat ik zojuist heb gehoord”, begon de oefenmeester zijn tirade. “Je hoort wel vaker ongepaste dingen in het stadion, maar dit is niet te geloven. Als de fans komen om de doden te beledigen kunnen ze beter thuisblijven. Er wordt wel eens gezegd dat wat we in het stadion zien een weerspiegeling is van de samenleving. Als dit de samenleving van nu samenvat zijn we genaaid”, liet de oefenmeester op niet mis te verstane wijze blijken.

Ook Antoine Kombouaré, de trainer van Nantes, werd op de hoogte gebracht van het voorval. Hij kon zijn oren niet geloven. “Menselijke bullshit kent geen grenzen, ik ben ziedend”, aldus Kombouaré. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, het kan deze mensen blijkbaar niets schelen. Zulke supporters zouden geweerd moeten worden uit stadions, het is ronduit beschamend. Onze Emiliano (Sala red.) is van ons afgenomen, ik heb enorm veel medelijden met zijn familie. Ik weet dat supporters soms idioten kunnen zijn, maar deze mensen zijn echt ezels.”