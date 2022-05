ArenA mengt zich in interview Blind: ‘Fans en ik hebben soms moeilijke tijden’

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Daley Blind viert woensdag zijn zevende landskampioenschap als speler van Ajax. De 32-jarige verdediger verscheen direct na afloop van de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) met kippenvel voor de camera. Dat werd veroorzaakt door de supporters van Ajax, die luidkeels zongen dat Blind 'een echte Ajacied' is terwijl hij begon aan zijn interview. "De fans en ik hebben moeilijke tijden soms", geeft Blind op ESPN toe aan Hans Kraay junior.

Kraay junior zoekt bevestiging of hij dat goed gehoord heeft. "Ja, soms wel", zegt Blind. "Maar dat is nu niet belangrijk. Dit is inderdaad geweldig, en het geeft me kippenvel, dus dat waardeer ik enorm." Een 'moeilijke tijd' waar Blind waarschijnlijk op doelt is bijvoorbeeld de laatste Klassieker, waarin een deel van het Ajax-publiek hem op een fluitconcert trakteerde. Blind werd tegen Feyenoord gewisseld en zag daarna hoe zijn ploeg een 1-2 achterstand omboog in een 3-2 zege.

Blind is uiteraard dolblij met zijn zevende landstitel. "Ze hebben er eentje afgesnoept, dus het is inderdaad nummer zeven", knipoogt de voormalig verdediger van Manchester United. "Met de corona ja, haha." Van gewenning aan prijzen is geen sprake voor Blind. "Het wordt nooit normaal, je strijdt elk jaar om de prijzen, daar doe je het voor. Mijn statistieken liegen niet. Het is een mooie statistiek en ik hoop die voort te zetten zolang ik hier ben. Wij hebben onderling nooit getwijfeld, we hebben - zoals de trainer het noemt - altijd in de driver's seat gezeten. We hebben het altijd in eigen hand gehad. We hebben moeilijke wedstrijden gehad, afgelopen half jaar, maar we hebben gewerkt aan onze mentale weerbaarheid."

Blind gebruikt een opmerkelijke statistiek als voorbeeld. "Vóór de winterstop scoorden we geen enkele keer na rust als we dat vóór rust ook niet hadden gedaan, en daar hebben we aan gewerkt. We moesten blijven geloven om ook in die laatste minuten belangrijk te zijn." Met late goals haalde Ajax in de tweede seizoenshelft keer op keer cruciale zeges binnen. "Hoe we dat hebben opgepakt, het is mentale weerbaarheid. Of het geluk is? Je hebt soms ook een beetje geluk nodig, maar je kan nooit zeggen dat we het hebben opgegeven. Het betaalt zich uit."