Perez ziet een club totaal niet zitten voor Gakpo: ‘Veel te goed voor’

Woensdag, 11 mei 2022 om 20:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:13

Roger Schmidt is op weg naar Benfica, waardoor er woensdagavond in De Eretribune wordt gesproken over spelers van PSV die de Duitse coach eventueel meeneemt naar Portugal. Kenneth Perez is duidelijk in zijn mening over Cody Gakpo: de aanvaller moet volgens de analist zeker niet kiezen voor Benfica, maar wachten op een club uit een van de vijf grote competities in Europa.

"Jij hebt een soort marker neergezet voor Gakpo: Tottenham Hotspur, Arsenal, subtop", legt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen voor aan Perez. "Sevilla en Valencia", voegt de oud-speler toe aan dat rijtje. Journalist Sjoerd Mossou ziet een eventuele overstap van Gakpo naar Benfica sowieso niet zitten: "Dat is moeilijk man, in Portugal, als aanvaller. Het lijkt mij een enorme overstap ook." Perez ziet wat betreft de aanvaller van PSV op een lijn met Mossou.

Kenneth Perez vindt dat Cody Gakpo niet voor Benfica moet kiezen.

"Gakpo is daar veel te goed voor. De Portugese liga is ongeveer hetzelfde als hier", zo oordeelt de analist van de betaalzender. "Nee, hij moet wel naar een van de top vijf-competities." Arnold Bruggink haakt in door Donyell Malen als voorbeeld te nemen. De voormalig PSV'er maakt een wisselvallig eerste jaar door bij Borussia Dortmund. "Is Gakpo voor je gevoel niet beter dan Malen was, toen hij wegging?", vraagt Van Gangelen in dat kader gelijk aan Bruggink. "Om Malen hing altijd dat hij relatief lui is, en Gakpo heeft dat natuurlijk absoluut niet. Die wil werken en zich echt aan het team aanpassen. Malen was natuurlijk iets luier in de zin dat hij iets meer op zijn momenten wachtte", zo analyseert Bruggink.

Mossou moet nog maar zien of Gakpo PSV daadwerkelijk gaat verlaten. "Maar gaan jullie er helemaal vanuit dat hij weggaat dan?", legt de journalist voor aan zijn tafelgenoten. "Ik wel, want op een gegeven moment komen er wel clubs. Hij heeft zich fantastisch geëtaleerd de laatste paar weken. In de bekerfinale pakte hij een goal en nu ook tegen Feyenoord. Dat zijn de wedstrijden waar je op beoordeeld wordt", aldus Perez.