FIFA krijgt na 30 succesvolle jaren nieuwe naam; Ajax is ‘in the club’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 19:59 • Rian Rosendaal

Er breekt volgend jaar een nieuw tijdperk aan voor het populaire voetbalspel FIFA. Medio 2023 stopt namelijk de samenwerking met EA Sports, waardoor het computerspel vanaf volgend jaar zomer de naam EA Sports FC zal dragen. Verschillende clubs, waaronder Ajax, laten dinsdag via de sociale media weten dat ze 'onderdeel van de club' zijn als de nieuwe fase van FIFA van start gaat in 2023.

De samenwerking tussen EA Sports en FIFA begon bijna 30 jaar geleden, in 1993. In die jaren zijn er ruim driehonderd miljoen exemplaren van de voetbalgame verkocht. In een eerder stadium werd al bekend dat beide partijen niet van plan waren om de aflopende verbintenis te verlengen. In het najaar van 2022 zal nog wel de laatste editie van het spel, FIFA 23 op de markt komen. Vanwege het aflopen van het contract in december van dit jaar is EA Sports genoodzaakt om voor volgend jaar een nieuwe naam voor het computerspel te kiezen.

We are in the club.

Learn more, July 2023 ??#EASPORTSFC pic.twitter.com/pNqSlvhx9d — AFC Ajax (@AFCAjax) May 10, 2022

EA Sports meldt dinsdag dat er qua inhoud niets zal veranderen aan het spel, daar er deals zijn gesloten met clubs en competities over het gebruik van de spelersnamen en de diverse clublogo's. Liefhebbers van FIFA kunnen in 2023 dus gewoon weer hun favoriete spelers en clubs uitkiezen. De Eredivisie zal volgend jaar gewoon vertegenwoordigd zijn, zo laat men dinsdag weten via Twitter. Daarnaast heeft EA Sports doorlopende contracten met onder meer de Premier League, Bundesliga, Serie A en LaLiga.