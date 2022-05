Feyenoord compleet overvallen door UEFA: ‘We zitten er bovenop’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 19:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:03

Feyenoord is compleet overvallen met het feit dat dinsdagmiddag 'plots' de vrije verkoop voor de Conference League-finale begon. De door de UEFA vrijgegeven kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht, tot woede bij de aanhang van Feyenoord. De Rotterdamse club zegt in een reactie om opheldering te hebben gevraagd en bevestigt dat de UEFA de zaak aan het onderzoeken is. Opvallend genoeg waren supporters van AS Roma wel op tijd op de hoogte van de verkoop van de kaarten.

Naast de 3.000 kaarten die zowel Feyenoord als AS Roma kreeg toegewezen van de Europese voetbalbond, zijn er ook nog 8.500 kaarten in de vrije verkoop gegaan. Toen dinsdagmiddag die vrije verkoop plots van start ging waren de kaarten in een mum van tijd verkocht. In Rotterdam wisten ze van niks, terwijl een bekend supporterskanaal van Roma wel op de hoogte was van de start van de verkoop. Naar verluidt zijn die kaarten allemaal naar supporters van de Romeinse club gegaan. "Volgens de website van de UEFA startte deze verkoop om 14:00 uur", reageert Feyenoord op Twitter op fans die om opheldering vragen.

?? Roma-Feyenoord, tra pochi minuti inizia la vendita libera dei biglietti. Dalle 12 sul sito della Uefa sarà possibile acquistare i tagliando rimanenti per assistere alla sfida dell'Arena Kombetare, in programma il 25 maggio a Tirana https://t.co/qohyXzBvSO — Il Romanista (@ilRomanistaweb) May 10, 2022

"Feyenoord is door de UEFA niet op de hoogte gesteld van een vervroegde verkoop vandaag van kaarten voor de finale", laten de Rotterdammers in een officiële verklaring weten. "De clubleiding heeft de UEFA direct om opheldering gevraagd en daarbij aangegeven dat dit onacceptabel is. De UEFA geeft aan de gang van zaken te onderzoeken en Feyenoord snel van een reactie te voorzien. We zitten er dus bovenop." Vermoedelijk zijn alle kaarten uit de vrije verkoop naar fans van AS Roma gegaan. Het supportersplatform Il Romanista tweette dinsdagmorgen om tien voor twaalf dat de verkoop over tien minuten zou starten.

"Het gaat niet om de 3000 kaarten die Feyenoord krijgt", verduidelijkt woordvoerder Raymond Salomon namens Feyenoord bij RTV Rijnmond. "Die zijn door de UEFA aan ons verstrekt en hebben wij gratis weggegeven aan onze trouwe supporters. Dat is vanochtend gebeurd en allemaal goed gegaan. We weten niets over de hoeveelheid van de kaarten die in de verkoop zijn gedaan. Het schijnt om duizenden tickets te gaan. Als dat inderdaad zo is gegaan, dan is dat totaal onacceptabel. Dit is wat er aan de hand líjkt te zijn. Maar het lijkt me überhaupt gewoon netjes dat de UEFA beide finalisten op de hoogte stelt, al helemaal in de wetenschap dat er massaal wordt geklaagd over het tekort aan kaarten. In Italië, maar hier niet minder."

Feyenoord neemt het op woensdag 25 mei in het Air Albania Stadion in Tirana op tegen het AS Roma van José Mourinho. De nummer drie van de Eredivisie heeft slechts vierduizend kaarten toegewezen gekregen van de UEFA, daar het stadion in Albanië een beperkte capaciteit heeft met 22.500 stoeltjes. Het is voor het eerst dat een finale van een Europees toernooi in het Zuid-Europese land wordt gehouden. De Rotterdammers bekijken de mogelijkheid om het duel op grote schermen in De Kuip uit te zenden, zoals dat ook gebeurde in 2017 met de kampioenswedstrijd tegen Excelsior.