‘Feyenoord kijkt voor mogelijke opvolger Sinisterra rond in Hongarije’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 14:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:29

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Tokmac Chol Nguen, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden. De 28-jarige vleugelaanvaller wordt door de Rotterdammers gezien als mogelijke opvolger van Luis Sinisterra, die kan rekenen op belangstelling van onder meer Lille OSC en OGC Nice.

Sinisterra is dit seizoen de grote blikvanger bij Feyenoord. Zo was hij al goed voor 19 treffers en 11 assists in 39 officiële wedstrijden. De vijfvoudig international van Colombia beschikt in De Kuip nog over een contract tot medio 2024, maar het is de verwachting dat de strijd om zijn handtekening binnenkort los zal barsten. L’Équipe maakte begin april melding van de concrete interesse van Lille en Nice, terwijl de aanvaller een maand daarvoor door Corriere dello Sport aan Napoli gelinkt werd.

Nu een zomerse transfer van Sinisterra steeds aannemelijker wordt, is Feyenoord druk bezig met een opvolger. Een van de namen die onlangs bij de Stadionclub is gevallen, is die van Chol Nguen. Volgens Feyenoord Transfermarkt zijn er binnen Feyenoord gesprekken geweest over de Noorse aanvaller, maar bleef een concrete aanbieding (vooralsnog) uit.

De eenvoudig international van Noorwegen steekt dit seizoen in uitstekende vorm bij Ferencváros. In 28 officiële duels voor de de Hongaarse topclub noteerde hij 9 goals en 6 assists. Chol Nguen beschikt in Hongarije over een aflopend contract en is mede hierdoor een interessante optie voor Feyenoord, dat naar verluidt concurrentie ondervindt van twee clubs uit de Japanse J1 League.