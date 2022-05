Athletic Club heeft hoop gevestigd op toptrainer en legt eerste contact

Athletic Club hengelt volgens het Franse L’Équipe naar de diensten van Mauricio Pochettino. Volgens het nieuwsblad heeft het er alle schijn van dat de Argentijn volgend seizoen niet meer aan het roer staat bij Paris Saint-Germain en de Spaanse club hoopt de trainer te verleiden tot een overstap naar het Baskenland. Athletic zou al toenadering hebben gezocht om de mogelijkheden tot het vastleggen van Pochettino te kunnen onderzoeken.

De Spanjaarden hebben de hoop gevestigd op de komst van Pochettino, waar de Argentijn de opvolger moet worden van de huidige trainer van de Baskische club, Marcelino. Het contract van de 56-jarige oefenmeester loopt deze zomer af en zowel Marcelino als Athletic heeft niet de intentie de huidige verbintenis te verlengen. De Spaanse club dreigt Europees voetbal mis te lopen, waardoor de kans groot is dat het contract van Marcelino niet zal worden verlengd. Athletic Club bezet momenteel de achtste plek, waar de bovenste zeven plekken in Spanje recht geven op Europees voetbal. De trainer zou aanvoelen dat de club van hem af wilt en ziet de mogelijkheden voor het versterken van de selectie zonder Europees voetbal ook afnemen. Het eerste contact zou al zijn gelegd door Athletic om te bekijken of de kans op het aantrekken van de Argentijn een reële is.

Eerder wist Le Parisien al te melden dat de wegen van Pochettino en PSG na dit seizoen zullen scheiden. Beide partijen zouden niks zien in een langere samenwerking, ondanks de recent behaalde landstitel van de Parijzenaren. PSG werd al in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid. De directie wil ook Europese successen beleven met PSG en zou daarom in de zomer afscheid willen nemen van Pochettino. Het contract van de Argentijn loopt in de Franse hoofdstad nog door tot 2023, maar nadat gesprekken over een nieuwe verbintenis op niets uitliepen zou PSG nu zelfs overwegen om het contract van Pochettino af te kopen. Op die manier kan de verliezend finalist in de Champions League van 2020 per direct op zoek naar een nieuwe trainer.

Het dagblad meldde vorige week dat Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte zich al bij de Franse topclub heeft gemeld om de Argentijn op te volgen in Parijs. mits de club aan zijn flinke eisenpakket wil voldoen, aldus RMC Sport. De Italiaan stelt echter wel flinke eisen waar de Franse club aan zal moeten voldoen voordat de trainer de overstap naar Parijs ook daadwerkelijk maakt. Zo wil Conte onder andere bijna een verdubbeling van zijn huidige jaarsalaris. De voormalig bondscoach van Italië verdient momenteel zeventien miljoen euro in Engeland, maar wil bij een dienstverband in Frankrijk bijna het dubbele daarvan verdienen: zo’n dertig miljoen euro. Met dat bedrag zou Conte na Diego Simeone de bestbetaalde trainer in de wereld worden (Simeone verdient momenteel bij Atlético Madrid ruim veertig miljoen euro bruto per jaar, naar onderzoek van L’Équipe en Calcio e Finanza.