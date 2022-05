Go Ahead Eagles kiest voor Hake als opvolger van Van Wonderen

Maandag, 9 mei 2022 om 18:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:20

René Hake staat vanaf komend seizoen voor de selectie van Go Ahead Eagles, zo meldt de club via de officiële kanalen. De vijftigjarige oefenmeester heeft een contract tot medio 2025 in De Adelaarshorst ondertekend. Hake wordt bij Go Ahead Eagles de opvolger van Kees van Wonderen, die na dit seizoen als trainer van SC Heerenveen aan de slag gaat.

“Waar ik heel erg naar uitkijk, is de dynamiek van De Adelaarshorst”, zegt Haké op de clubwebsite van Go Ahead. “Het klinkt misschien als een cliché, maar dat is echt iets wat een elftal kan helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Dat is dit seizoen meermaals gebleken.” De trainer is onder de indruk die zijn nieuwe club dit seizoen in de Eredivisie weet neer te zetten. “Buitengewoon knap wat de club dit seizoen heeft gepresteerd."

“In de Keuken Kampioen Divisie was vorig seizoen bij Go Ahead Eagles al een opwaartse lijn te zien, die op de valreep promotie opleverde", vervolgt Haké. "Als je dan in het eerste seizoen in de Eredivisie al ruim voor het einde van de competitie handhaving weet te realiseren, dan kun je daar alleen maar heel veel respect voor opbrengen. Daar ligt ook voor mij als hoofdtrainer volgend seizoen de uitdaging bij Go Ahead Eagles: samen met een gedeeltelijk nieuwe staf en spelersselectie opnieuw handhaving in de Eredivisie realiseren."

Technisch directeur Paul Bosvelt is ook in zijn nopjes met de aanstelling van Hake. " “René is een ervaren trainer op Eredivisieniveau die tijdens zijn trainersloopbaan ook regelmatig met jeugdteams heeft gewerkt. Hierdoor heeft hij een duidelijke visie en werkwijze waar het om het ontwikkelen van het individu gaat. Dat is voor ons – naast het teamproces – een belangrijke pijler."

Hake werd in maart ontslagen door FC Utrecht vanwege tegenvallende resultaten. De trainer werd in 2019 aangesteld als trainer van Jong FC Utrecht en schoof na het vertrek van John van den Brom naar KRC Genk door als hooftrainer van het eerste elftal. Onder leiding van Hake speelde Utrecht vorig seizoen de finale van de play-offs, waarin het ten onder ging tegen Feyenoord.