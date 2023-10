Opta: Ajax is op basis van verwacht aantal punten hekkensluiter van Eredivisie

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 12:00 • Bart DHanis • Laatste update: 12:34

Volgens de statistieken van Opta zou Ajax eigenlijk hekkensluiter van de Eredivisie moeten zijn, zo heeft het databedrijf berekend aan de hand van het aantal verwachte doelpunten per wedstrijd.

De Amsterdamse ploeg heeft momenteel vijf punten verzameld en dat hadden er op basis van het aantal verwachte doelpunten eigenlijk 6,2 moeten zijn. Dat zijn dus meer punten dan de club daadwerkelijk heeft en het laagste 'verwachte' puntenaantal van alle clubs in de Eredivisie.

16 > 18 - Ajax are currently sitting 16th in the Eredivisie table, but based on Opta’s expected points model, their position in the table is 18th, accumulating the fewest expected points in the competition. Dropdown. pic.twitter.com/JYYWQBFFj3