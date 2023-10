Eredivisie-verrassing legt succestrainer langer vast: ‘Club van uitstervend ras’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 17:14 • Bart DHanis • Laatste update: 17:26

René Hake blijft langer bij Go Ahead Eagles. De trainer heeft vrijdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2026 aan de club bindt. Hake lag voorheen tot medio 2025 vast in De Adelaarshorst.

“Ik heb heel sterk het gevoel dat mijn inbreng gewaardeerd en serieus genomen wordt bij Go Ahead Eagles”, wordt Hake geciteerd op de website van de club. “De prettige samenwerking met de clubleiding draagt daar in belangrijke mate aan bij.”

“Ze geloven in mijn werk- en zienswijze en de manier waarop ik deze samen met de staf verder door wil ontwikkelen”, gaat Hake verder. “We zijn er bij Go Ahead Eagles in geslaagd om spelers te bewegen om naar Deventer te komen én te blijven, zodat ze hun individuele kwaliteiten naar een nog hoger niveau kunnen tillen.”

“Binnen de mogelijkheden van de club proberen we stappen te maken. Bij iedereen in en rond Go Ahead Eagles bespeur ik de bereidheid om serieus mee te denken en innovatief te zijn”, aldus de voormalig trainer van onder meer SC Cambuur en FC Twente.

Een van de belangrijkste redenen om zijn contract te verlengen, is de manier waarop de club is verankerd in de Deventer samenleving. “De combinatie tussen stad, club en stadion is echt uniek. Van een uitstervend ras, zou je bijna kunnen zeggen. Het unieke van deze club is ook dat het geluid van de supporters tijdens thuiswedstrijden echt vanuit alle hoeken en gaten van het stadion klinkt en tot in de verre omgeving te horen is.”

Hake begon zijn avontuur in Deventer in 2022. In zijn eerste seizoen bij de club wist hij zijn ploeg naar een knappe elfde plaats te loodsen. Dit seizoen staat de formatie van Hake na zeven gespeelde duels op de achtste plaats. Er werd alleen van AZ, Feyenoord en PSV verloren.

Hake is niet de eerste werknemer van de club die zijn contract dit jaar heeft verlengd. Vorige maand zette Bobby Adekanye zijn handtekening onder een langere verbintenis en ook Willum Willumsson, die in de belangstelling stond van FC Utrecht, besloot voor een langer verblijf in Deventer.