Club Brugge stoot Union in spetterende confrontatie voorlopig van de troon

Zondag, 8 mei 2022 om 15:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:31

Club Brugge heeft zondagmiddag een cruciale overwinning geboekt in de kampioensgroep van de Pro League. Op bezoek bij koploper Royale Union Saint-Gilloise volstonden treffers van Hans Vanaken en Antonio Nusa om de drie punten in de wacht te slepen: 0-2. Dankzij de zege gaat Blauw-Zwart aan kop in de Belgische competitie op basis van het doelsaldo. Union, dat net als Club 43 punten verzamelde, op de tweede plek met nog drie speelronden te gaan.

Trainer Felice Mazzu had geen verrassingen en petto en stuurde zijn elftal in de verwachte opstelling het veld in. Aan de overzijde werden wel enkele opmerkelijke wissels doorgevoerd. Door de afwezigheid van de geblesseerde Mats Rits moest Schreuder een oplossing vinden op het middenveld. Éder Balanta nam de honneurs waar. Tegelijkertijd moest Ruud Vormer genoegen nemen met een plek op de bank, Andreas Skov Olsen. Laatstgenoemde moest plaatsmaken voor Sargis Adamyan. Noa Lang verscheen wel als basisspeler aan de aftrap; Bas Dost moest genoegen nemen met een reserverol.

Met name in het eerste bedrijf had Club weinig in de melk te brokkelen. Het was Union dat het spel dicteerde en voor het rustsignaal had men reeds vijf schoten op doel genoteerd. Door het gebrek aan scherpte in de afronding bij onder meer Dante Vanzeir, Deniz Undav en Loïc Lapoussin gaf het scorebord halverwege nog een doelpuntloze tussenstand aan. Overigens mocht Club ook doelman Simon Mignolet danken, daar hij meermaals handelend optrad en treffers voorkwam. Tien minuten na de hervatting kreeg Union een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen.

Brandon Mechele werd voorbijgespeeld door Lazare Amani, waarna hij in de zestien gevloerd werd door eerstgenoemde. Lawrence Visser vond de overtreding voldoende voor een strafschop. Vanzeir pakte zijn verantwoordelijkheid, maar de aanvaller schoot met een zwakke poging naast. Hoewel Union nadien de bovenliggende partij bleef, kwam Club een kwartier voor tijd op voorsprong. Invaller Skov Olsen bediende Vanaken, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde: 0-1. In de slotfase hoopte Skov Olsen de score nog te verdubbelen, maar doelman Anthony Moris bracht redding. De 0-2 viel uiteindelijk in de 98ste speelminuut, toen Nusa scoorde op aangeven van Skov Olsen.