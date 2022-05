‘Ik kan mee met Feyenoord, met focus zou ik daar nu nog steeds spelen’

Zaterdag, 7 mei 2022 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Michiel Kramer gelooft dat hij met iets meer focus nu nog altijd bij Feyenoord had kunnen spelen. De inmiddels 33-jarige spits van RKC Waalwijk wist het in De Kuip niet helemaal waar te maken en vertrok in 2018 na tweeënhalf seizoen vanwege het beruchte broodje kroket. "Als ik geconcentreerd en gefocust ben, dan kan ik bij Feyenoord mee", stelt Kramer zaterdag in De Eretribune op ESPN.

Nadat Kramer in het seizoen 2014/15 liefst zeventien Eredivisie-doelpunten voor ADO Den Haag had gemaakt besloot Feyenoord om de 1,96 meter lange spits naar Rotterdam te halen. Het werd niet het avontuur waarop hijzelf gehoopt had. "Dat ligt gewoon puur aan mezelf", vindt Kramer. "Sommige dagen zag ik de training als een training, en niet zozeer om beter te worden of mij te ontwikkelen. Een bezigheid? Ja, soms zag ik het wel zo, ja. Daar ligt voor mij de grootste valkuil. Dat heb ik al van kleins af aan gehad."

Haalt Michiel Kramer het maximale uit zijn carrière? ?? "Als ik geconcentreerd en gefocust ben, dan kan ik bij Feyenoord mee" pic.twitter.com/6lBrI0zNyH — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2022

"In het geval van Feyenoord kwam ik pas twee dagen voor het begin van de competitie binnen. Ik had een klotevoorbereiding gehad en ik was helemaal niet fit, maar dan kom je wel bij Feyenoord binnen. Dat is een topclub, daar verwachten mensen dat je er gelijk staat. Je moet gelijk leveren, en dat hoort ook, want het is topsport en je moet gewoon leveren. Maar ik had gewoon mijn waarde: in mijn eerste seizoen had ik zestien goals (in 35 officiële duels, red.) en ik scoorde in de halve finale en finale van de beker."

Kramer zag zijn rol in zijn tweede seizoen veranderen, toen Feyenoord met Nicolai Jörgensen een nieuwe centrumspits in huis had gehaald. De Rotterdammers werden dat jaar landskampioen, maar Kramer speelde met slechts één basisplaats een marginale rol. In het derde seizoen klapte het huwelijk tussen Kramer en Feyenoord, toen de spits besloot om in de rust van de wedstrijd tegen Heracles Almelo op de grasmat van De Kuip een broodje kroket te eten. Kramer werd uit de selectie gezet en zag in januari 2018 zijn contract ontbonden worden.

Dat hij uiteindelijk mislukt is, wijt Kramer volledig aan zichzelf. Mario Been vraagt in de studio van ESPN of de trainers geen vat op hem probeerden te krijgen. "Natuurlijk wel", zegt de spits. "Je probeert het maximale uit je carrière te halen. Het is ook niet erg, maar aan de andere kant: als ik de rust die ik nu heb zeven jaar geleden had gehad, had ik er nu waarschijnlijk nog steeds gezeten." Hoe Kramer zichzelf heeft verbeterd? "Dat heb ik puur vanuit mezelf gedaan. Mindfulness? Nee, haha. Maar ik denk dat voetballers soms zeker behoefte hebben om met iemand te praten."