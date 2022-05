Sven Botman hekelt bizar toneelstuk van eigen harde kern: ‘Blijf dan thuis!’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 23:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Sven Botman ging vrijdagavond in een dramatische wedstrijd met Lille OSC onderuit tegen AS Monaco (1-2). De gewilde centrumverdediger haalt na afloop van de pijnlijke nederlaag hard uit naar zijn eigen supporters. In plaats van dat Lille, dat als regerend landskampioen bezig is aan een verschrikkelijk seizoen, gesteund werd, besloot de harde kern in het Stade Pierre-Mauroy zich tegen zijn eigen club te keren. "Blijf dan thuis!", briest Botman na afloop voor de camera van Prime Video.

Een groot deel van het vak van de meest fanatieke aanhang van Lille bleef leeg. Degenen die wél naar de topper tegen Monaco waren gekomen speelden op de tribune een tamelijk bizar toneelstuk, met de boodschap: "Wij zijn op vakantie, net als jullie." Gehuld in strandkleding speelden de fans onder meer onderling met een volleybal. Anderen deden alsof ze aan het zonnebaden waren.

Lille des vacances ?????? pic.twitter.com/4Lhod6VryG — Au Stade Lillois ???? (@AuStadeLillois) May 6, 2022

Lille speelde een van zijn slechtste wedstrijden van het seizoen en werd door twee doelpunten van Aurélien Tchouaméni naar de slachtbank geleid. "De fans kunnen zeggen wat ze willen", reageert Botman. "Kom naar de wedstrijd om fan te zijn, anders blijf je thuis. Je mag je mening hebben, maar vanaf het begin steunen ze de tegenstanders..."

De sfeer in het Stade Pierre-Mauroy is door de abominabele prestaties van Lille al weken negatief. Jocelyn Gourvennec, de trainer van de huidige nummer tien van de Ligue 1, had deze week op de persconferentie al een oproep gedaan aan de supporters. "We zijn ons ervan bewust dat we de boot hebben gemist dit seizoen, maar we hebben allemaal de wens om hieruit te komen", aldus Gourvennec. "Wij hopen dat het publiek onze poging om onze ware aard te laten zien wil ondersteunen. Alleen samen kunnen we hierop een antwoord vinden."