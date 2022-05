Uitzinnige Dessers heeft opvallende verklaring voor zwakke openingsfase

Donderdag, 5 mei 2022 om 23:26 • Mart van Mourik

Cyriel Dessers verschijnt donderdagavond uitzinnig van vreugde voor de camera. In gesprek met Veronica komt de spits van Feyenoord woorden tekort om zijn blijdschap te beschrijven. In het Stade Vélodrome hadden de Rotterdammers, na het de eerdere 3-2 overwinning in De Kuip, genoeg aan een 0-0 gelijkspel om zich te verzekeren van een ticket voor de finale van de Conference League.

“Ja, ja, ja”, begint Dessers sprakeloos aan het interview direct na afloop van het laatste fluitsignaal. “Het komt nog niet helemaal binnen. Om hier in een heksenketel dít resultaat te halen is gewoon fantastisch. Wij gaan gewoon naar Tirana, we gaan gewoon naar de finale! De eerste vijftien tot twintig minuten was het gewoon niet mogelijk om te ademen. Mijn ogen prikten en mijn longen zaten vol met rook.” In het eerste kwart van de wedstrijd waren er grote rookwolken op het veld te zien van het afgestoken vuurwerk en mogelijk van traangas.

Na de moeizame openingsfase kwam Feyenoord beter in de wedstrijd, zag Dessers. “Er kwam iets meer rust, maar we zijn nooit helemaal in ons spel geraakt. Maar dat was natuurlijk ook de verdienste van Marseille. Je ziet dat we echt hebben gestreden hebben en dat we verdiend in de finale staan. Het was knokken voor iedere meter en ik denk dat iedereen dat wel gezien heeft. Het was niet onze mooiste wedstrijd, maar we laten zien dat we niet alleen goed kunnen voetballen maar ook echt kunnen strijden. Ik hoop op een groot volksfeest in Rotterdam, want dat hebben de fans verdiend.”