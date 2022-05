Spaanse media lyrisch over sensationele comeback Real; Messi vol ongeloof

Donderdag, 5 mei 2022 om 12:15 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:53

Real Madrid bezorgde de voetbalwereld woensdagavond met een sensationele comeback tegen Manchester City een historische voetbalavond. De Madrilenen leken dood en begraven maar bogen met nog een paar minuten te gaan dankzij twee goals van Rodrygo een 0-1 achterstand om, waarna Karim Benzema zijn ploeg in de verlenging met een benutte penalty naar de finale van de Champions League schoot. Spaanse media komen daags na de remontada woorden te kort om de prestatie van de Koninklijke te beschrijven.

Na de eerder met gewonnen 4-3 thuiswedstrijd leek de ploeg van Josep Guardiola met nog vijf minuten op de klok en een 0-1 voorsprong de finale niet meer te kunnen ontgaan. Rodrygo werd de held van de avond door binnen één minuut tweemaal trefzeker te zijn, zowel in de 90ste als in de 91ste minuut scoorde de Braziliaan. Benzema mocht vervolgens al vroeg in de verlenging aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Rúben Dias op de Franse spits: 3-1. Spaanse media noemen Real ‘van een andere wereld’, terwijl Lionel Messi de prestatie niet kan geloven.

Mundo Deportivo noemt de manier waarop Real zich kwalificeerde voor de finale de ‘meest briljante manier ooit’ en haalt de eerdere ontsnappingen tegen zowel Paris Saint-Germain als Chelsea aan. De Madrilenen schakelden de Parijse club uit door na een 1-0 uitnederlaag thuis dankzij late treffers met 3-1 te winnen. Tegen de Londense grootmacht wist Real door een late treffer van Rodrygo een verlenging uit het vuur te slepen, waarna het wederom Benzema was die in de verlenging toesloeg. Volgens de Spaanse krant waren zowel PSG als City beter, maar vergaten ze dat 'de negentig minuten in het Bernabéu heel lang zijn'. De krant verwees hierbij naar Groundhog-day, een film uit 1993 waarin een weerman een specifieke dag steeds weer opnieuw beleeft.

De kop van Marca laat weinig aan de verbeelding over. 'Kom naar beneden God en leg het ons uit’. Het dagblad zit vol ongeloof over de comeback van Real en heeft een verklaring van bovenaf nodig om de prestatie te duiden. AS zoekt het ook buitenaf en noemt de Koninklijke ‘van een andere wereld’. Ook trainer Carlo Ancelotti komt na afloop van het bereiken van de finale aan het woord. “De magie van het Bernabéu is waar, want de wedstrijd was bijna voorbij en we probeerden onze laatste energiereserves te vinden tegen een sterke tegenstander. Misschien dat de geschiedenis van deze club ons helpt op de momenten waarop het lijkt alsof het al gedaan is.”

Sergio Aguero reveals stunned Lionel Messi Reaction after Real Madrid comeback against Manchester City

#RealMadrid #LionelMessi pic.twitter.com/Jf4I2FOdaw — RED CACHE (@RedCacheONLY) May 5, 2022

Opvallend genoeg sprak ook Messi zich uit over de wederopstanding van Real. De voormalig sterspeler van Barcelona stuurde na afloop van de wedstrijd een bericht naar zijn landgenoot Sergio Agüero. “Doe normaal, dit kan niet waar zijn”, waren de woorden die de Argentijn naar zijn voormalig collega-international stuurde. Agüero deelde op internet beelden waarop te zien was hoe hij samen met Carlos Tevez naar de wedstrijd aan het kijken was, toen hij het bericht van Messi voorlas.