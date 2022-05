Het tienertalent van PSV dat floreert onder Van Nistelrooij

Dinsdag, 3 mei 2022 om 19:00 • Jordi Tomasowa

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige aanvaller Johan Bakayoko, die dit seizoen onder Ruud van Nistelrooij de grote smaakmaker is bij Jong PSV.

Door Jordi Tomasowa

Ruud van Nistelrooij heeft lang moeten wachten op zijn kans om een eerste elftal te trainen. De oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid maakte twee keer als assistent deel uit van de staf van het Nederlands elftal, terwijl hij inmiddels alweer geruime tijd in de jeugdopleiding van PSV werkzaam is. Na een seizoen actief te zijn geweest als trainer van Jong PSV, volgt hij komende zomer Roger Schmidt op bij het eerste elftal. De kans is aanwezig dat Van Nistelrooij bij de hoofdmacht de voorhoede opnieuw vorm zal moeten geven.

PSV wil er komende zomer alles aan doen om Cody Gakpo te behouden, maar met belangstelling van onder meer Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bayern München en Borussia Dortmund lijkt een transfer naar een Europese topclub nauwelijks tegen te houden. Mocht PSV toch besluiten om Gakpo na dit seizoen voor een miljoenenbedrag te verkopen dan staat er met Noni Madueke alweer een volgende parel klaar om in zijn voetsporen te treden.

Ook voor Madueke bestaat er al volop interesse. Aan het begin van het seizoen werd er veel verwacht van Madueke, maar blessures hebben de jeugdinternational van Engeland dit seizoen gehinderd, wat betekent dat de geïnteresseerde clubs uit de Premier League en de Bundesliga wellicht besluiten om zich deze zomer op andere spelers te richten. Hoe dan ook, Van Nistelrooij zal versterkingen nodig hebben, en één daarvan zou de tiener kunnen zijn die dit seizoen een grote rol speelt bij Jong PSV.

Met nog één wedstrijd van Jong PSV te spelen, kan Bakayoko nu al bogen op indrukwekkende statistieken met 17 doelpunten en 11 assists voor de beloftenploeg in het seizoen 2021/22, wat betekent dat hij elke 85,4 minuten direct betrokken is geweest bij een doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie. Aangezien hij vorig seizoen slechts goed was voor één goal en drie assists in 19 optredens namens Jong PSV, is dat een hele verbetering voor de Belgische jeugdinternational. Van Nistelrooij heeft ontegenzeggelijk een belangrijke rol gespeeld in de sterke ontwikkeling van Bakayoko.

“Je ziet dat hij power heeft en ook nog een goed schot”, zei Van Nistelrooij in januari over Bakayoko bij ESPN, nadat de tiener zich in een competitieduel tegen Almere City (5-1) maar weer eens als man van de wedstrijd had gekroond met een goal en twee assists. “'Hij is wel een jongen die, als hij blijft investeren in wat hij nu aan het doen is, aan het einde van het seizoen hopelijk een mooie stap naar het eerste elftal kan maken.”

Madueke, is that you? ??



De 18-jarige Johan Bakayoko steelt de show bij Jong PSV tegen Almere City: twee assists en een goal ?#JPSALM pic.twitter.com/G5Cj5p0psn — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022

PSV wist Bakayoko - die eerder in de jeugdopleiding van KV Mechelen en Club Brugge speelde - in 2019 te overtuigen om Anderlecht te verlaten en voor drie seizoenen in Eindhoven te tekenen. De vleugelaanvaller had tijdens zijn eerste twee jaren moeite om zijn frivole acties te koppelen aan rendement. Toch sprak PSV afgelopen zomer het vertrouwen in hem uit door hem een contract tot medio 2025 te laten tekenen. Als een echte modekoning, gekleed in een wit maatpak met rode strik, liet Bakayoko zich vervolgens ambitieus uit. “Ik sta nu op een bevestigingspunt. Je doet het goed, je doet het goed, maar nu moet je dat bevestigen. Nu is het aan mij om te bewijzen dat ik voor resultaat kan spelen. Ik wil beslissender zijn qua statistieken, daar praat ik de laatste tijd alleen maar over, vraag maar aan de mensen om me heen.”

Bakayoko is een man van zijn woord geweest en is beslissender geworden onder het toeziend oog van Van Nistelrooij, maar hij is veel meer dan een speler die kan afwerken. De buitenspeler toont zich een plaag voor elke defensie. Hij beschikt over snelheid, scorend vermogend, levert assists en snijdt graag vanaf de rechterflank naar binnen om met zijn geliefde linkerbeen uit te halen. Met zes treffers buiten het strafschopgebied laat hij dit seizoen alle spelers uit de Keuken Kampioen Divisie achter zich.

“In het begin van het seizoen was Johan niet goed bezig, maar nadat hij in september zijn nieuw contract binnen had is alles veranderd. Hij begon zijn statistieken op te krikken en zijn laatste wedstrijden waren fenomenaal”, zei zijn zaakwaarnemer Gerard Witters in januari tegenover Het Nieuwsblad. “De club heeft dan ook tegen mij gezegd dat Johan al beter is dan ze aanvankelijk dachten. Hiervoor was hij soms een zotte hond. Geweldige kwaliteiten en enorm explosief, maar slechte voorzetten en op doel schieten wanneer dat niet de beste optie was. Nu weet hij veel meer wat hij gaat doen en verdedigers kunnen hem niet meer stoppen, ondanks dat hij eigenlijk altijd dezelfde beweging doet (naar binnen snijden, red.).”

Bakayoko verkeert in uitstekende vorm sinds de winterstop, en zijn zelfvertrouwen steeg nadat hij Jong PSV in januari hoogstpersoonlijk naar een overwinning schoot tegen VVV-Venlo (1-4) met vier treffers. Onlangs bracht Van Nistelrooij hem in de laatste 33 minuten van de wedstrijd tegen FC Eindhoven als invaller binnen de lijnen. Bakayoko scoorde prompt twee keer en verzorgde vervolgens ook nog de assist bij de 1-3 van Jenson Seelt. De uitdaging wordt nu om deze prestaties te herhalen op Eredivisie-niveau.

Bakayoko ontwikkelde zich in de afgelopen maanden razendsnel, maar zijn geduld werd desalniettemin op de proef gesteld. In februari volgde eindelijk het langverwachte debuut van de de rechtsbuiten in het eerste elftal van PSV, toen hij een kwartier voor tijd mocht invallen in de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda. Er volgde voor Bakayoko sindsdien nog een ultrakorte invalbeurt in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (3-1 winst) .

Zijn eerste speelminuten in het eerste elftal smaken naar meer, al lijkt de kans klein dat Schmidt dit seizoen nog een beroep op hem zal doen, aangezien PSV in een verhitte titelstrijd is verwikkeld met Ajax. Na deze week kan Van Nistelrooij afsluiten bij Jong PSV en zal hij de focussen verleggen naar het eerste elftal. Dat de 45-jarige oefenmeester Bakayoko gaat overhevelen naar de hoofdmacht, lijkt een zekerheidje. Met het enorme vertrouwen dat Van Nistelrooij in hem heeft en het waarschijnlijke vertrek van Gakpo, ziet het perspectief er voor Bakayoko in ieder geval rooskleurig uit. De legendarische spits van weleer zal in ieder geval hopen dat hij ook in het eerste elftal van PSV snel kan vertrouwen op zijn jonge pupil.