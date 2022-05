Cristiano Ronaldo leidt Manchester United naar grootste zege in 184 dagen

Maandag, 2 mei 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Manchester United heeft maandagavond voor lachende gezichten op Old Trafford. De ploeg van Ralf Rangnick zette Brentford in zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen opvallend eenvoudig opzij: 3-0. Uitblinker Cristiano Ronaldo maakte een vlijmscherpe indruk en dwong met een sterke actie een penalty af, die de Portugees zijn achttiende competitiedoelpunt van het seizoen opleverde. Het was de grootste competitiezege van United, dat een dramatisch seizoen doormaakt, sinds 30 oktober, toen Tottenham Hotspur met 0-3 werd geklopt. De drie punten helpen de Engelse grootmacht niet enorm op de ranglijst, waar de felbegeerde plek vier uit zicht lijkt.

Rangnick maakte na het 1-1 gelijkspel tegen Chelsea één wijziging in zijn basisformatie. Dat was een opvallende, want Juan Mata maakte voor het eerst dit seizoen zijn opwachting aan de aftrap van een Premier League-duel. De 34-jarige Spanjaard, die aan het eind van het seizoen transfervrij vertrekt, verwees met zijn basisplek Marcus Rashford naar de reservebank.

United maakte het zichzelf makkelijk door binnen tien minuten op voorsprong te komen. Diogo Dalot stuurde met een goede dieptebal van achteruit Anthony Elanga richting de achterlijn. De Zweedse vleugelspits kon net voor de achterlijn voor geven, waarna Bruno Fernandes de bal binnen liep: 1-0. De thuisploeg had constant de bal en zocht geduldig naar nieuwe openingen. Mata volleerde na goed terugleggen van Ronaldo rakelings naast, waarna laatstgenoemde op slag van rust 2-0 leek te maken.

Raphaël Varane maakt ook nog de derde voor United ?? De laatste thuiswedstrijd van het seizoen gaat winnend worden afgesloten ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNBRE pic.twitter.com/8W5bk5DCpu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2022

Ronaldo werd vrijgezet door een fraaie pass van Mata en rondde beheerst af, maar bleek bij de VAR-check minimaal buitenspel te hebben gestaan. Ronaldo was zichtbaar gefrustreerd, maar zette dat na rust om in nieuwe aanvalsdrang. De Portugees toonde zich in de zestigste minuut vlijmscherp door Rico Henry aan de zijlijn van de bal te zetten met een schouderduw. De linksback van Brentford probeerde terug te komen in duel en beukte daarbij Ronaldo om: strafschop, die door de sterspeler met volle overtuiging werd benut: 2-0. Ook Raphaël Varane deelde in de feestvreugde door uit een hoekschop de 3-0 in te tikken. Het was voor de verdediger zijn eerste doelpunt in Engelse dienst. Mathias Jensen kwam namens Brentford dicht bij een eretreffer, maar schoot in vrije positie kiezelhard op een blok.