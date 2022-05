Lampard pakt uitgerekend tegen Chelsea drie punten; Pickford is absolute held

Zondag, 1 mei 2022 om 17:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:15

Everton heeft zondagmiddag een broodnodige overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Uitgerekend tegen Chelsea, de club waar manager Frank Lampard zowel speler als trainer was, behaalde Everton de drie punten door een doelpunt van Richarlison. Jordan Pickpord hield zijn ploeg vervolgens op de been met fantastisch keeperswerk Daardoor komen the Toffees met nog vijf duels te spelen op twee punten van nummer zeventien Leeds United. Dat heeft echter een duel meer op de teller staan, waardoor Everton mag blijven hopen op lijfsbehoud.

Everton - Chelsea 1-0

Zonder de geblesseerde Donny van de Beek begonnen de elf van Lampard aan de loodzware kluif om de drie punten binnen te slepen tegen nummer drie Chelsea (waar Hakim Ziyech op de bank begon). Beide teams wisten het publiek op Goodison Park allesbehalve te vermaken in het eerste bedrijf. Het meest spraakmakende moment kwam van de kant van de gastheren, toen Anthony Gordon vanaf rechts een laag schot in het zijnet vuurde. De elf van Thomas Tuchel stelden daar maar weinig tegenover.

Amper een minuut na de thee zette Richarlison het stadion in vuur en vlam. César Azpilicueta liet zich de bal knullig afsnoepen door de Braziliaan, die de bal in de kluts bij Demarai Gray zag belanden. De aanvaller bezorgde de bal weer bij collega Richarlison, die voor zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen tekende. Even later kreeg Vitaliy Mykolenko een gigantische mogelijkheid om de marge te verdubbelen. De verdediger kwam na goed werk van Abdoulaye Doucouré oog in oog met Mendy, maar kon het overzicht niet bewaren. Vervolgens greep Chelsea de controle. Jordan Pickford hield zijn ploeg op de been met enkele fabelachtige reddingen, waardoor de hoop op lijfsbehoud nog altijd blijft voortbestaan op Goodison Park.

Richarlison doet het ???????????????????? voor Everton in de tweede helft! ?? En Azpilicueta zal zich vanavond nog wel even achter z'n oren krabben.. ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVECHE pic.twitter.com/Lx2dZCNhzD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022

Tottenham Hotspur - Leicester City 3-1

In jacht op directe Champions League-kwalificatie (waar een plek bij de eerste vier recht op geeft) opende Harry Kane na een kwart wedstrijd de score. De clubtopscorer van the Spurs plantte zijn voorhoofd tegen een welgeplaatste corner van Heung-min Son, waarmee hij voor zijn dertiende competitietreffer tekende. Daarmee voegde Kane maar weer eens een treffer toe aan zijn track record tegen zijn favoriete opponent: de spits maakte in achttien optredens tegen Leicester liefst negentien goals. De bezoekers mochten sluitpost Kasper Schmeichel danken dat de schade in de eerste helft beperkt bleef tot één, daar hij nog een grote mogelijkheid van Kane in de kiem smoorde door de bal voor zijn voeten weg te grissen.

Het moest van Kane en Son komen en laatstgenoemde verscheen na een uur spelen voor het eerst op het scorebord. Dejan Kujulevski bezorgde de bal bij de Zuid-Koreaan, die zich knap vrij draaide en Schmeichel met links verschalkte: 2-0. Son bewaarde het mooiste moment van de middag voor het laatst. 78 minuten stonden er op de klok toen de aanvaller de bal op de rand van het zestienmetergebied ontving en de bal - wederom met zijn verkeerde been - in de verre kruising krulde. Kelhi Iheanacho deed in blessuretijd nog iets terug voor de bezoekers. Steven Bergwijn begon op de bank bij Tottenham, en kwam zeven minuten voor tijd in de ploeg als vervanger van uitblinker Son.