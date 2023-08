Everton met invaller Danjuma weggevaagd op Villa Park; horrormiddag Keane

Aston Villa heeft zondagmiddag op zeer overtuigende wijze afgerekend met Everton: 4-0. De ploeg van manager Unai Emery was met name in de eerste helft heer en meester. John McGinn en Douglas Luiz schoten the Villans al voor de onderbreking op een 2-0 voorsprong tegen de ploeg uit Liverpool. Na rust kende Michael Keane een helft om niet snel te vergeten. Enorme flaters van de ervaren verdediger leverden de 3-0 en 4-0 op van respectievelijk Leon Bailey en Jhon Durán. Villa staat nu tiende met drie punten; Everton staat puntloos laatste.

De schrik zat er in de tiende minuut goed in toen Dominic Calvert-Lewin en Emiliano Martínez hard met elkaar in botsing kwamen. Eerstgenoemde werd flink geraakt onder zijn oog, maar kon na behandeling verder en zag hoe Villa na ruim een kwartier op voorsprong kwam. Douglas Luiz vond Bailey aan de linkerkant, waarna de Jamaicaan zijn man uitspeelde en voorgaf bij de eerste paal. Voor McGinn was het daar een kwestie van binnenschieten en dat deed de Schot dan ook: 1-0. Niet veel later kreeg Villa een strafschop mee, nadat Jordan Pickford de bal miste en Ollie Watkins torpedeerde. Douglas Luiz ging achter de bal staan en faalde niet, al kwam Pickford slechts centimeters tekort om redding te brengen: 2-0.

Everton-manager Sean Dyche zag dat zijn ploeg niets in de melk te brokkelen had. The Toffees kwamen goed weg toen een inzet van Moussa Diaby via Pickford en de paal uit de doelmond vloog. Calvert-Lewin bleek na zijn eerdere botsing met Martínez toch niet verder te kunnen en werd vervangen door Arnaut Danjuma. De Oranje-international creëerde een kans voor Amadou Onana, die geen hoek uitkoos en recht op Martínez kopte. Het zat Dyche qua blessures niet mee, want in de rust bleek sterkhouder Idrissa Gueye niet verder te kunnen en vlak na de onderbreking moest ook Alex Iwobi noodgedwongen naar de kant.

Ogenblikken later werd de middag nog erger voor Everton. Keane bezorgde de bal onbedoeld bij Bailey na bijzonder zwak uitverdedigen. De Jamaicaan vond een gaatje en liet Pickford kansloos achter: 3-0. Everton speelde een verloren wedstrijd, al moest Martínez wel tot tweemaal toe ingrijpen op schoten van Neal Maupay, de vervanger van Iwobi. De 4-0 kwam in een fase dat het tempo beduidend lager kwam te liggen. Villa kreeg dan ook wederom hulp van Everton om tot die goal te komen. Uit een inworp was het de bedoeling dat Keane bereikt zou worden, maar de mandekker bleek een stuk trager te zijn dan invaller Durán. De pas negentienjarige Colombiaan troefde Keane simpel af en schoot overtuigend binnen.