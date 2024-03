Gareth Southgate moet zekere EK-ganger wegstrepen bij Engeland door operatie

Sam Johnstone moet een streep zetten door het EK met Engeland, zo melden Engelse media. De doelman van Crystal Palace kampt met een elleboogblessure en moet zeker enkele maanden toekijken. Johnstone zou als tweede doelman afreizen naar het Europees kampioenschap.

De blessure bij Johnstone komt zowel de Engelse ploeg als Crystal Palace slecht uit. De 31-jarige goalie trok zich zondag terug uit de selectie nadat hij hinder ondervond van een elleboogblessure.

De specialist die de kwetsuur onderzocht heeft vastgesteld dat de Engelsman niet ontkomt aan een operatie. Dat betekent dat het seizoen van de international per direct ten einde is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tot dusver kwam Johnstone vier keer in actie namens de nationale ploeg en wist in al die wedstrijden de nul te houden. De Eagle werd gezien als stand-in van eerste keus Jordan Pickford.

Johnstone hield dit seizoen zes keer de nul in twintig wedstrijden in de Premier League namens Crystal Palace. In totaal moest hij 33 keer vissen in alle competities (23 wedstrijden).

Door de blessure bij Johnstone werd James Trafford opgeroepen als vervanger door Gareth Southgate. De 21-jarige doelman van Burnley bleef dinsdag tegen België negentig minuten op de bank.

Engeland begint op 16 juni aan het EK met de wedstrijd tegen Servië. Daarna volgen wedstrijden tegen Denemarken (20 juni) en Slovenië (25 juni). In aanloop naar het EK oefent de ploeg van Southgate nog tegen Bosnië en Herzegovina en IJsland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties