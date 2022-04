‘Antony grijpt alles aan, je hebt er niets aan als je daarin meegaat’

Zaterdag, 30 april 2022 om 09:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:20

Tyrell Malacia geniet ondanks het overvolle programma dit seizoen met volle teugen bij Feyenoord. Zo kijkt het met voldoening terug op de onderlinge duels met Antony en David Neres, ook al werd dit seizoen tweemaal (0-2 en 3-2) verloren van koploper Ajax. Malacia wil via Feyenoord uitgroeien tot een vaste waarde in het Nederlands elftal, al beseft de linksback dat er nog een lange weg te gaan is.

Malacia weet als echte Feyenoorder hoe belangrijk de ontmoetingen met Ajax altijd zijn. "Antony zei de laatste keer dat hij ervan had genoten", zegt de vleugelverdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Logisch ook, hij won. Maar ik vond het los van het resultaat natuurlijk ook mooi. Ik heb veel respect voor hem, hij voor mij. Ja, Antony grijpt alles aan. Er zijn jongens die daarin meegaan, hun kop verliezen, maar daar heb je niets aan." Malacia weet dat hij rustig moet blijven, ook als tegenstanders hem uit zijn spel proberen te halen.

"Ik weet: als ik mijn kop écht verlies, krijg ik storing. Ik ken die kant van mezelf, daar heb je als voetballer niets aan, dus moet ik gewoon zo koel mogelijk blijven. En dat lukt, ook dankzij de ervaringen bij Oranje." Bij datzelfde Oranje kreeg Malacia complimenten van bondscoach Louis van Gaal na zijn optreden in de oefeninterland tegen Duitsland (1-1). "Dat was mooi, maar ik ben bij Oranje nog geen basisspeler. Daar wil ik naartoe. Ja, dat kan. Waarom niet? Als je jezelf blijft ontwikkelen." De linksback geeft een voorbeeld van een onderdeel in zijn spel dat volgens Van Gaal voor verbetering vatbaar is.

"Bij Feyenoord hield ik de bal vaak net een fractie te lang vast. Sommige mensen zagen het als uitdagen. Zo van 'de bal is van mij, pak hem maar af dan'. Dat was het niet, maar Louis van Gaal liet mij beelden zien en gaf aan dat het ook mis kon gaan. Vroeger had ik dan gedacht: maar het gaat niet mis, dus waar hebben we het over? Maar ik wil vooruit, beter worden. Dus dat zien jullie mij al weken niet meer doen", aldus Malacia, die zich niet gek laat maken. "ik ben De Kuip gewend. Toen ik nog jeugdspeler was, keek ik eens een keer op internet op zo'n fanforum. Zag ik wat er allemaal werd geschreven over jongens uit het eerste. Zoveel negativiteit. Weet je wat je dan doet? Gewoon niet lezen. Heb je er ook geen last van, toch?"