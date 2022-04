Perez gaat vergelijking met Sneijder uit de weg over ‘heel grappige’ Ajacied

Zondag, 24 april 2022 om 20:32 • Dominic Mostert

Kenneth Taylor maakte zaterdagavond een goede indruk op de analisten van ESPN. De negentienjarige middenvelder van Ajax maakte tegen NEC (0-1 zege) zijn basisdebuut, nadat hij al elf wedstrijden als invaller binnen de lijnen kwam in het eerste elftal. Kees Kwakman zag Taylor voor de nodige dynamiek zorgen en vond zijn ogenschijnlijk volledige tweebenigheid 'heel grappig' om te zien.

"Ik vond hem goed spelen. Het was geen heel makkelijke wedstrijd, maar hij bracht dynamiek", vat de analist van ESPN samen bij Dit was het Weekend. "Ik vind het heel opvallend dat hij volledig met links en rechts voetbalt, dat is echt heel grappig. Hij kwam heel vaak in de zestien, had de meeste dribbels en de meeste passes. Overigens ook het meeste balverlies, al zegt dat niet altijd wat. Het zegt ook dat hij risico neemt in zijn passing.” Taylor was inderdaad de Ajacied die het vaakst de bal verloor (25 keer), maar met zijn 58 verstuurde passes bleef hij wel achter bij Nicolás Tagliafico (59) en Daley Blind (101).

“Hij heeft ook een beetje die air van ‘geef mij de bal maar’, maar ik vond hem goed spelen. In de eindfase maakte hij goede keuzes”, doelt Kwakman onder meer op een pass die Taylor in minuut 32 gaf aan Jurriën Timber, waarna Timber werd neergehaald door Jordy Bruijn en een strafschop verdiende. “Hij deed het uitstekend voor zijn eerste basisplek. Hij bracht echt een beetje dynamiek, iets anders. Ik denk dat Tadic aan de linkerkant ook wel iemand kan gebruiken die om hem heen beweegt.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Taylor met zijn tweebenigheid vergelijkbaar is met Wesley Sneijder. Kenneth Perez gaat die vergelijking uit de weg. “Nee. Je ziet niet echt of Taylor linksbenig is, maar bij Sneijder krijg je de traptechniek er nog bovenop. Ik heb ook nog steeds de twijfel of Taylor 34 wedstrijden in Ajax 1 gaat spelen per seizoen. Maar met zijn concurrent Mohammed Kudus weet je nooit of je de geweldige versie krijgt, of de versie die veel balverlies lijdt. Taylor is meer de safe keuze." Die laatste uitspraak is enigszins opvallend, omdat Taylor tegen NEC dus wel het meeste balverlies leed van alle Ajacieden.