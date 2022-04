‘PSG wil ondanks titel af van Pochettino; nieuwe coach biedt zich meteen aan'

Zondag, 24 april 2022 om 19:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:48

De wegen van trainer Mauricio Pochettino en Paris Saint-Germain gaan scheiden, zo meldt Le Parisien zondag. De Parijse krant benadrukt dat zowel de coach als de club niets ziet in een langere samenwerking, ondanks het feit dat PSG afgelopen zaterdag de Franse landstitel veroverde. Antonio Conte, de huidige trainer van Tottenham Hotspur, zou zich reeds bij de directie van le Parisiens hebben gemeld om zijn interesse kenbaar te maken in de functie.

Pochettino heeft bij PSG nog een doorlopend contract tot medio 2023. Volgens de berichtgeving zijn beide partijen al enige tijd in gesprek over een verlenging van de verbintenis, maar tot een nieuwe overeenkomst lijkt het niet te gaan komen. Sterker nog, PSG zou nu overwegen om het restant van het contract van de coach af te kopen, waardoor men per direct op zoek kan naar een nieuwe trainer. Le Parisien weet dat de partijen alleen nog een akkoord moeten bereiken over de financiële afwikkeling. Naar verluidt zullen de Parijzenaren een ontslagvergoeding van vijftien miljoen euro moeten betalen om komende zomer al afscheid te nemen van Pochettino.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De berichtgeving is opvallend, daar de Argentijnse oefenmeester na het winnen van de Ligue 1 op de persconferentie nog aangaf dat er van een mogelijk vertrek geen sprake is. “Het is voor iedereen belangrijk om de club nog meer titels te bezorgen. Ook op persoonlijk vlak geeft het winnen van deze titel een zeer voldaan gevoel. We hopen in de toekomst nog grotere prijzen te pakken”, aldus Pochettino, die eerder onder meer gelinkt werd aan een overstap naar Manchester United.

Tegelijkertijd onthult Le Parisien dat Conte wel oren heeft naar de functie die momenteel nog wordt bekleed door Pochettino. De Italiaan zou het stokje graag overnemen van zijn collega-trainer en hij heeft zijn interesse al kenbaar gemaakt bij de Parijse leiding. Naar verluidt wil Conte zijn handtekening zetten onder een tweejarige verbintenis. Hoewel PSG niet onwelwillend tegenover een samenwerking met Conte staat, zou de voorkeur van de club uitgaan naar Zinédine Zidane.