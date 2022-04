Nainggolan geeft Overmars schone lei: ‘Dat interesseert me geen zak’

Zaterdag, 23 april 2022 om 10:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:57

Radja Nainggolan heeft geen boodschap aan wat de wereld van Marc Overmars vindt. De captain van Antwerp zegt in een interview met Het Nieuwsblad met 'maximaal respect' behandeld te zijn in de eerste weken van de nieuwe technisch directeur, wat voor hem alles is wat telt. Nainggolan vertelt over zijn ervaringen met Overmars tot dusver, en over de parallellen die de Belg ziet met de veelbesproken bestuurder.

De aanstelling van Overmars, die als directeur voetbalzaken bij Ajax vertrok vanwege grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen, werd met verbijstering ontvangen in België. Zo sprak de nationale voetbalbond (KBVB) zich er openlijk tegen uit en verbraken meerdere sponsoren de banden met Antwerp. Het laat Nainggolan koud. "Wat er allemaal in de kranten geschreven wordt, interesseert mij gene zak. Hij behandelt mij met maximaal respect. Dat is het belangrijkste voor mij. "

De dertigvoudig international ziet dat Overmars nog zoekende is in België. "Hij is alles nog aan het verkennen. Maar hij praat weleens met de spelers." In een gesprek met Nainggolan zelf kwam er zo een parallel aan het lichtt tussen Overmars en de middenvelder: Nainggolan keerde begin dit seizoen terug naar zijn thuisstad na jaren in de Serie A. "Dat zei hij ook tegen mij: Ik heb dat ook gehad toen ik van Barcelona terug naar Nederland ging. Hij begrijpt mij."

Overmars ligt naast zijn incidenten bij Ajax ook onder het vuur vanwege zijn aandeel in de omstreden cryptocoin Xpose Protocol. De voormalig linksbuiten van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona raakte medio 2021 als 'adviseur' verbonden aan de inmiddels totaal ingestorte virtuele munt. Veel jongeren raakten dat jaar duizenden en soms zelfs tienduizenden euro's kwijt, volgens sommige kenners uit die wereld een vooropgezette megazwendel. Op 28 mei 2021 – slechts drie dagen na het instappen van Overmars – barstte de bom. Deze nam eind 2021 afscheid als adviseur en zei daarbij alleen dat hij zich 'beter had moeten verdiepen'.