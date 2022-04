Xavi grijpt in na blamage: zowel Depay als Dest geslachtofferd

Donderdag, 21 april 2022 om 20:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:26

De opstelling van Barcelona voor het uitduel met Real Sociedad is bekend. Donderdagavond om 21.30 uur speelt de ploeg van trainer Xavi een cruciale wedstrijd in LaLiga in de strijd om Champions League-tickets. Met 60 punten uit 31 wedstrijden bezetten los Azulgrana de vierde plek op de ranglijst; Real Sociedad (55 uit 32) staat op de zesde positie. De Catalanen lijken in ieder geval aan te treden in de sterkst mogelijke opstelling, waarin Frenkie de Jong een plek op het middenveld krijgt.

In tegenstelling tot het verloren competitieduel met Cádiz (0-1) moet Memphis Depay weer genoegen nemen met een reserverol. Ook Luuk de Jong start niet in de basis en moet hopen op een invalbeurt. De belangrijkste afwezige in de clash met de Basken is Pedri, die in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-3) het veld met een gescheurde hamstring verliet. De kans dat de middenvelder in het huidige seizoen nog in actie komt, is nihil.

In de verdediging voor doelman Marc-André ter Stegen ziet Xavi twee belangrijke krachten terugkeren. Ronald Araújo, in het duel met Cádiz nog geschorst, keert terug in het hart van de verdediging. Naast de Uruguayaan staat Gerard Piqué, die de afgelopen drie ontmoetingen aan de kant stond met een spierblessure. De achterhoede wordt gecompleteerd door Jordi Alba en Dani Alves. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Sergiño Dest en Óscar Mingueza.

In de twee voorste linies heeft de Catalaanse coach geen verrassingen in petto. De honneurs van Pedri worden waargenomen door de zeventienjarige Gavi. Verder staat Frenkie de Jong links op het middenveld, terwijl Sergio Busquets de centrale man is. In de punt van de aanval geniet Pierre-Emerick Aubameyang de voorkeur boven Depay en Luuk de Jong. Linksvoorin zal Ferran Torres voor gevaar zorgen; Ousmane Dembélé staat op de rechtsbuitenpositie geposteerd.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang, Ferran