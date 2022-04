Van Persie rouwt: ‘Ik ben hem eeuwig dankbaar en ga hem heel erg missen’

Woensdag, 20 april 2022 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

Robin van Persie heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Arsenal-legende Steve Rowley. De meesterscout overleed afgelopen weekend op 63-jarige leeftijd. Rowley werkte lange tijd als rechterhand van Arsène Wenger en stond erom bekend de beste talenten van de Europese velden te plukken. Ook Van Persie werd door de clublegende naar Noord-Londen gehaald.

Rowley scoutte Van Persie tijdens wedstrijden van het eerste elftal en de beloften van Feyenoord. "Op een cruciaal moment in mijn carrière, want laten we eerlijk zijn: het was niet de mooiste periode van mij bij Feyenoord. Ik zat er niet zo lekker in. Maar hij was overtuigd en een paar maanden later speelde ik in Londen. In al die jaren bij Arsenal heb ik altijd een beetje met hem in mijn gedachten gespeeld. Ik vond dat ik het ook aan hem verplicht was om te slagen in de top. Steve heeft zijn nek uitgestoken voor mij", aldus de voormalig aanvaller van Arsenal in gesprek met De Telegraaf.

"Elke maandag na de training ging hij met mij zitten. Dan liet hij mij beelden zien van Dennis Bergkamp en Robert Pires. Vervolgens liet hij beelden van mij zien in het tweede elftal van Arsenal. Dan stelde hij mij vragen over de keuzes die ik maakte en liet hij mij het spel van Bergkamp en Pires ontleden. Hij maakte me bewust van mijn verbeterpunten en als je het hebt over gevoel van ruimte en die ruimte leren creëren? Daar was hij een meester in. Daarnaast had hij humor en was hij amicaal. Zijn zorg voor mij en mijn vrouw was gigantisch, hij stond ons als gezin overal in bij en hielp later zelfs met de aankoop van ons droomhuis. Al die dingen zitten niet in het takenpakket van een chief-scout, maar hij deed het wel.”

Rowley speelde een sleutelrol in het succes van Arsenal onder Wenger en was hoofdscout voordat hij de club in 2017 verliet. Afgelopen weekend overleed hij na een kort ziekbed. "Ik ben hem voor eeuwig dankbaar en ga hem zo erg missen", aldus een rouwende Van Persie. "Zonder zijn invloed zou ik misschien ook wel een leuke loopbaan hebben gehad, maar nooit zo mooi als dat die nu is geworden. Iedereen hield van hem. Ik ken geen grotere scout in dit vak dan Steve. Maar bovenal ook een warm mens. Zelfs bij Manchester United, Fenerbahçe en Feyenoord bleven we in contact."