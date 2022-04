Vernietigende Roy Keane zag ‘kind’ en duo dat niet goed genoeg voor United is

Roy Keane is keihard voor Manchester United na de 4-0 nederlaag tegen Liverpool. De oud-middenvelder noemt Jesse Lingard en Harry Maguire in zijn analyse voor Sky Sports ‘niet goed genoeg’ voor de Engelse grootmacht. Verder vond Keane Marcus Rashford op Anfield ‘als een kind’ spelen.

“Er is simpelweg geen kwaliteit, dus dit resultaat is geen verrassing”, begint Keane. “Over twee wedstrijden verlies je met 9-0 (op Old Trafford eindigde het onderlinge duel in 0-5, red.) van Liverpool, je maakt geen enkele goal. Ik ben niet eens meer boos, ik ben meer teleurgesteld over de staat van de club. Als je kijkt naar de clubleiding, de situatie met de manager, het spelersbeleid van de afgelopen jaren: ze zitten zo ver af van wat je bij een topclub wil. Er is geen leiderschap, er zijn geen karakters. Alles brokkelt af, het wordt een hele lange weg terug.”

“Er is geen vechtlust, geen vastberadenheid. Dit is een totaal andere club dan het Manchester United waarvoor ik gespeeld heb, toen was er een zekere trots”, vervolgt de oud-middenvelder, die tussen 1993 en 2005 voor Manchester United speelde. “Het is geen team. Individueel zijn het goede spelers, als ze er zin in hebben. Maar als het moeilijk wordt... Ze hebben niet de teamspirit die je nodig hebt. Dit Manchester United komt ook talent tekort. Ze zijn niet zo getalenteerd als ze denken.”

“Jesse Lingard komt het veld in om Manchester United te redden… Hij had Manchester United twee jaar geleden al moeten verlaten, hij is niet goed genoeg. Rashford speelde als een kind voorin. Oké, hij kreeg niet al teveel ballen. Er waren ook momenten in de eerste helft waarvan je dacht dat hij voor het doel kon komen, maar waarop zijn aanname te slecht was”, concludeert Keane. Lingard kwam al na negen minuten binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Paul Pogba. Rashford maakte de negentig minuten vol in het elftal van interim-manager Ralf Rangnick.

The Egyptian King! ?? Maguire brengt Mejbri in de problemen en binnen 5 seconden heeft Salah zijn tweede er in liggen ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVMUN pic.twitter.com/OXROHCMHWw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2022

“De passing en het verdedigen van Maguire bij het laatste tegendoelpunt: onacceptabel. Hij is niet goed genoeg voor Manchester United. Er wordt gesproken over een renovatie. Ze moeten spelers halen met kwaliteit, die getalenteerd zijn. Dat Manchester United nu om de vijfde of zesde plaats speelt, is niet te geloven”, verzucht Keane. “Manchester United heeft altijd geweldige karakters gehad. Robson, Pallister, Bruce, Ince, Beckham, Giggs: we wonnen niet iedere week, maar we gaven alles voor de club en hoopten dat ons talent ons over de streep zou trekken."

"Dit team heeft geen ziel. Zelfs de interviews na afloop, ook al weet ik dat dit lastig is. Ze praten als robots, er zit geen emotie of trots voor Manchester United in. Wat is de cultuur met de jonge spelers? Wie helpt hen? Ik heb nog nooit gehoord dat zoveel spelers Manchester United willen verlaten. In mijn tijd wilde je niets liever dan voor Manchester United spelen, het was de beste club ter wereld. Er zijn er nu zes of zeven die met hun hoofd al ergens anders zijn. Zelfs de manager en zijn staf zijn al met vakantie”, besluit Keane. Manchester United bezet momenteel de zesde plaats in de Premier League, met een achterstand van vier punten op nummer vier Tottenham Hotspur.