BILD: Mazraoui en Bayern strijken laatste plooien glad en bereiken akkoord

Dinsdag, 19 april 2022 om 11:04 • Laatste update: 11:07

De overgang van Noussair Mazraoui van Ajax naar Bayern München is een stap dichterbij gekomen. Waar eerder Sport 1 en Fabrizio Romano al spraken van een naderend akkoord tussen de speler en de Duitse recordkampioen, meldt BILD dat beide partijen de laatste plooien inmiddels hebben gladgestreken en de Marokkaan zijn jawoord heeft gegeven aan Bayern.

De Zuid-Duitsers werden enkele weken geleden frontrunner voor de twaalfvoudig Marokkaans international. Eerder leek Barcelona nog de beste papieren te hebben om Mazraoui binnen te halen, terwijl ook Borussia Dortmund en AC Milan interesse toonden. BILD maakte eerder melding dat een salarisvoorstel van acht miljoen euro per jaar succesvol was bij de verdediger. Volgens Romano is het akkoord tijdens de laatste ontmoeting met zaakwaarnemer Mino Raiola bereikt. Bayern hoopt de deal de komende dagen helemaal af te ronden.

Update: - Mit Noussair Mazraoui hat der FC Bayern eine Einigung erzielt - Bei Ryan Gravenberch hakt es nur an den Ablöse-Modalitäten - Nico Schlotterbeck wird (wie berichtet) nicht kommen - Karim Adeyemi möchte weiter zum BVB, allerdings stocken die Verhandlungen wegen der Boni — Tobi Altschäffl (@altobelli13) April 18, 2022

Dat Mazraoui aan zijn laatste maanden bezig is als speler van Ajax was al langer bekend. Het jeugdproduct beschikt over een aflopend contract bij de Amsterdammers en gaf in januari al aan dat hij aan het eind van het lopende seizoen zou gaan vertrekken. Gesprekken met voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars over een verlenging liepen op niets uit. "Ik wil het avontuur aangaan", zei Mazraoui tegen ESPN. De rechtsback maakte tussen 2006 en 2016 onderdeel uit van de jeugdopleiding van Ajax en stroomde vervolgens via het beloftenteam door naar de A-selectie, waar hij nu een vaste waarde is op de rechtsbackpositie.

De Telegraaf meldde eerder op de dag dat de overgang van Ryan Gravenberch naar Bayern juist op losse schroeven staat. De middenvelder staat al enige tijd in de nadrukkelijke belangstelling van de koploper van de Bundesliga, maar de clubs steggelen over de transfersom om het na dit seizoen nog een jaar doorlopende contract af te kopen. Ajax houdt naar verluidt vast aan een transfersom van 30 miljoen euro, terwijl Bayern een 'alles-of-niets-bod' heeft uitgebracht van 23 miljoen euro inclusief bonussen.