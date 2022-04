Ten Hag niet gediend van suggestieve vraag over Ihattaren: ‘Ben jij gek?’

Mohamed Ihattaren heeft zondagavond zijn debuut gemaakt in het eerste van Ajax. De aanvaller annex middenvelder kwam in de bekerfinale tegen PSV vijf minuten voor tijd binnen de lijnen voor Steven Berghuis, maar wist het verschil niet te maken. Na afloop van de wedstrijd kreeg Erik ten Hag tijdens de persconferentie vragen over de korte invalbeurt van Ihattaren. De trainer van Ajax ontkent dat het inbrengen van zijn pupil als provocatie richting PSV diende.

Zaterdag werd al bekend dat Ihattaren tijdens de bekerfinale voor het eerst bij de wedstrijdselectie zou zitten. De huurling van Juventus deed tot op heden alleen mee bij het beloftenelftal, maar heeft nu dus ook zijn debuut bij de A-selectie mogen maken. Ten Hag gunde de aanvallend ingestelde middenvelder vijf minuutjes. Op de vraag of het inbrengen van Ihattaren bedoeld was als provocatie richting zijn voormalig werkgever PSV, reageerde Ten Hag licht gepikeerd. "Ben jij gek, dat is om de wedstrijd te winnen", aldus de trainer van Ajax tijdens de persconferentie.

Ten Hag fel na vraag over Ihattaren: 'Ben jij gek?!'

Ten Hag poogde met het inbrengen van Ihattaren de wedstrijd te kantelen. "Het idee was om de wedstrijd te winnen", gaat de oefenmeester verder. "Anders had ik hem er ook niet bij genomen. Antony is weg, Zakaria Labyad is weg. We hebben geen alternatief op de rechterkant. En je weet dat Mo, en dat hebben we ook op de training gezien en bij Jong Ajax, met één moment iets weergaloos kan doen. Hij kan uit het niets wat creëren en beslissend zijn." Ihattaren liet onder meer in de competitiewedstrijd van Jong Ajax tegen TOP Oss zijn klasse zien, toen hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Dat laatste lukte Ihattaren ditmaal niet. PSV wist de 2-1 voorsprong met succes te verdedigen en legde voor de tiende keer in de clubgeschiedenis beslag op de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren slaagden er bovendien voor het eerst in om van Ajax te winnen in de finale. Drie keer eerder stonden beide ploegen tegenover elkaar in de finale en in alle gevallen gingen de Amsterdammers er met de dennenappel vandoor. In competitieverband moest PSV dit seizoen twee keer buigen voor Ajax.