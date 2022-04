Blessuregevoelige Sergio Ramos baart opzien met toekomstplan bij PSG

Dinsdag, 12 april 2022 om 08:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:07

Sergio Ramos verruilde afgelopen zomer na zestien seizoenen Real Madrid voor Paris Saint-Germain, maar die transfer werd vooralsnog geen onverdeeld succes. De 36-jarige verdediger stond geruime tijd langs de kant met kuitproblemen. Toch denkt Ramos nog lang niet aan stoppen en ook het WK in Qatar heeft hij nog niet uit zijn hoofd gezet.

“Ik heb vorig jaar voor twee seizoenen getekend bij Paris Saint-Germain en we gaan proberen daar drie jaar van te maken. Daar heeft de club door mijn blessures recht op”, zegt zegt Ramos in gesprek met Prime Video. En dan zien we het wel. Ik wil graag nog vier, vijf jaar op topniveau spelen voordat ik wat anders ga doen. Door verschillende kuitblessures kwam de verdediger dit seizoen nog niet verder dan zeven officiële duels voor de koploper van de Ligue 1.

De Spanjaard speelde zaterdagavond tegen Clermont Foot (1-6 winst) voor het eerst sinds januari weer eens negentig minuten. Ramos geeft te kennen het nog altijd goed naar zin te hebben bij PSG en een vertrek op de korte termijn behoort daardoor niet tot de mogelijkheden. “Zolang mijn lichaam stand houdt, denk ik dat ik in mijn hoofd heel gefocust ben. Ik ben nog erg goed, heel blij in Parijs en speel er ontzettend graag.”

Ook durft Ramos voorzichtig te dromen over deelname aan het WK in Qatar met Spanje. “Het gevoel voor je thuisland is iets groots. Spelen daarvoor ook”, aldus de 180-voudig international. Je kan met de nationale ploeg spelen voor de wereldtitel. Dat gevoel is uniek.” De laatste interland van Ramos dateert echter van maart 2021, toen hij vijf minuten mocht invallen tijdens het WK-kwalificatieduel met Kosovo (3-1 winst). La Furia Roja neemt het op het WK in Qatar op tegen Duitsland, Japan en Nieuw-Zeeland of Costa Rica.