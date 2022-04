Casemiro haalt uit: ‘Hij is een historische speler voor Real Madrid’

Maandag, 11 april 2022 om 20:30 • Chris Meijer • Laatste update: 20:47

Casemiro heeft het maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar de return van de kwartfinale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea opgenomen voor Gareth Bale. De 32-jarige aanvaller - die in het bezit is van een aflopend contract en aan het einde van het seizoen transfervrij gaat vertrekken bij de Koninklijke - is niet bepaald populair meer in de Spaanse hoofdstad. Bale speelde afgelopen weekeinde tegen Getafe voor het eerst in ruim twee jaar weer eens in een vol Santiago Bernabéu en werd daar door de fans van Real Madrid onthaald met een fluitconcert.

“Als er één speler wordt uitgefloten, voelt het alsof we allemaal uitgefloten worden. Ik snap niet dat dit gebeurt. We moeten hem steunen. Ik vond het vervelend dat Bale afgelopen weekend werd uitgefloten, omdat hij een historische speler is voor deze club. Als je een speler uitfluit, fluit je eigenlijk de historie van deze club uit. Het Santiago Bernabéu moet juist de tegenstander angst in boezemen, we rekenen op de steun van het publiek”, zo tekent GOAL op uit de mond van Casemiro. Real Madrid verdedigt dinsdag een 1-3 voorsprong tegen Chelsea.

“Het wordt een moeilijke wedstrijd, we speelden op Stamford Bridge de beste negentig minuten van het seizoen. We kunnen niet gemakzuchtig worden, want we spelen tegen de titelverdediger”, zo blikt Casemiro vooruit op de return. In de heenwedstrijd maakte Karim Benzema met drie doelpunten het verschil. “Het enige dat bij hem veranderd is, is dat hij meer doelpunten maakt. Maar de manier hoe hij speelt en met ons omgaat, is nog hetzelfde. Je ziet op de training zijn kwaliteiten en bewegingen, daar moet je van genieten.”

Thomas Tuchel kijkt met weinig optimisme vooruit naar het duel in Madrid. “Het is onwaarschijnlijk dat we het redden, maar het is toegestaan om te dromen”, stelt de manager van Chelsea, dat het tegen Real Madrid moet stellen zonder Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell. “Gezien het resultaat van de eerste wedstrijd, de status van de tegenstander en het stadion waarin we spelen, hebben we niet veel kans. Maar we laten ons niet leiden door wat de kansen zijn; we zullen tot het uiterste gaan en alles proberen.”

“Iedereen heeft zijn eigen mening. Chelsea zal hier naartoe komen om te vechten voor de volgende ronde. Grote teams geven nooit op”, zo reageert Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti op de woorden van Tuchel. “Iedereen weet dat het heel moeilijk gaat worden, een kwartfinale is altijd lastig. We moeten net zo goed zijn als in de heenwedstrijd, maar de tegenstander zal er alles aan doen om het ons moeilijk te maken. Benzema en Vinícíus blinken dit seizoen uit, maar in het verleden waren dat Bale en Ronaldo. Natuurlijk zijn we afhankelijk van Benzema, alleen maakt me dat niet zoveel uit.”