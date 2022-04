Van Hanegem: ‘Oranje slaat nergens op, maar is ook niet helemaal onlogisch’

Zondag, 10 april 2022 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:04

Willem van Hanegem heeft geen hoge pet op van de doelmannen in de Eredivisie. De columnist van het Algemeen Dagblad merkt zondagavond op dat 'het niveau van de keepers alleen maar minder en minder wordt'. Als voorbeelden van keepers die een te laag niveau halen, noemt hij de namen van Ofir Marciano, Joël Drommel, Yvon Mvogo en André Onana.

"Als Andries Noppert een paar keer een bal tegen heeft gehouden namens Go Ahead Eagles, roepen we in dit land dat hij een kandidaat is voor Oranje", stelt Van Hanegem in zijn column. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar helemaal onlogisch is het ook weer niet. Want het is echt verschrikkelijk wat de Nederlandse clubs allemaal onder de lat zetten." Noppert maakte vrijdagavond een goede indruk tegen Willem II (4-0 zege) en werd na een geweldige redding op een kopbal van Jizz Hornkamp toegezongen door de fans. "Noppert in Oranje", klonk het.

De redding van Andries Noppert op de kopbal van Jizz Hornkamp is te zien vanaf minuut 1:05.

"Dat is leuk, maar pff… Het is mooi dat ze het zeggen, maar ik weet van mezelf dat dat heel ver weg is", reageerde Noppert daar zelf op. "Daar sta ik geen seconde bij stil. Ik blijf de hele tijd zeggen dat je het het hele seizoen moet laten zien. Nu kon ik belangrijk zijn voor het elftal. Het is altijd fijn als je dit kan laten zien", zei de 28-jarige keeper, die in januari de vertrokken Warner Hahn opvolgde en tegen Willem II voor de derde keer op rij de nul hield, een prestatie die Go Ahead al 36 jaar niet neerzette in de Eredivisie.

Van Hanegem vond Marciano ondermaats tijdens Feyenoord - Slavia Praag (3-3), concludeert dat het 'niet is gelukt' met Drommel bij PSV, vindt diens vervanger Mvogo 'niet veel beter' en merkt dat er 'weinig meer over is' van Onana bij Ajax. Toch neemt hij het enigszins op voor Onana. "Dat mensen boos zijn dat hij niet wil mee juichen na afloop voor dat volle vak, daar heb ik niets mee. Al dat gejuich na afloop, al die highfives als ze worden gewisseld, al die scrums voor de wedstrijd, het is allemaal zo vreselijk nagemaakt. Onana heeft het volste recht om na afloop te zeggen dat het hem helemaal niet interesseert wat het publiek doet. Maar het publiek mag ook best af en toe afkeuring laten blijken, toch? Laat dat toch allemaal gaan."