PEC Zwolle is dankzij Redan hekkensluiter af na knappe zege op AZ

Zondag, 10 april 2022 om 21:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:12

PEC Zwolle is dankzij een knappe thuiszege op AZ hekkensluiter af in de Eredivisie. Gervane Kastaneer zette de ploeg van trainer Dick Schreuder met zijn eerste goal in Zwolse dienst op voorsprong, waarna Vangelis Pavlidis de bezoekers in de slotfase langszij bracht. Daishawn Redan schoot in de 86ste minuut alsnog de winnende tegen de touwen: 2-1. Door de overwinning stijgt PEC naar de zestiende plaats met 23 punten uit 29 duels, terwijl AZ plek drie uit het oog ziet verdwijnen.

Voor Owen Wijndal had het Eredivisie-duel met PEC een speciaal tintje. Het was alweer zijn honderdste competitieduel in het shirt van de Alkmaarders. Hij is de derde jongste speler die deze mijlpaal heeft weten te bereiken, na John Metgod en Mousa Dembélé. De thuisploeg liep vorige week tegen Go Ahead eagles door een treffer in blessuretijd van Philippe Rommens tegen een gigantische dreun aan. De Zwollenaren begonnen zondagavond echter allesbehalve getegerd aan de aftrap.

Opvallend: Kostas Lamprou moet van shirt wisselen omdat het teveel lijkt op het shirt van AZ ??#pecaz pic.twitter.com/qgRJrb3atO — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

Een van de weinige hoogtepunten van het eerst bedrijf vond na zes minuten spelen plaats, toen Kostas Lamprou zijn shirt moest wisselen van scheidsrechter Allard Lindhout omdat het te veel leek op dat van AZ. De supporters van PEC konden voor rust één keer opveren, toen Kastaneer met een fraaie actie Dani de Wit omspeelde om vervolgens hard het zijnet te treffen. De aanvaller kwam afgelopen zomer transfervrij over van Coventry City, maar wachtte nog altijd op zijn eerste treffer in Zwolse dienst. Vroeg in de tweede helft was hij eindelijk van de hatelijke nul af, nadat hem een niet te missen kans werd geboden door Djavan Anderson. Kastaneer kreeg een voorzet op maat, waarna hij van dichtbij kon binnenkoppen: 1-0.

Kastaneer had met een uur op de klok ook de 2-0 op zijn schoen, al werd direct duidelijk waarom de spits dit seizoen zo moeizaam tot scoren komt. Met de hoek voor het uitkiezen, schoot hij wild recht op doelman Peter Vindahl. AZ presteert de laatste weken wisselvallig en kon ook in het uitduel met PEC nauwelijks overtuigen. Toch kreeg de ploeg van trainer Pascal Jansen genoeg mogelijkheden om langszij te komen. Eerst kwam Karlsson niet verder dan een slappe doelpoging in de handen van Lamprou, waarna de Griekse moeizaam redding bracht op een afstandsschot van Jordy Clasie.

In de slotfase moest Lamprou echter een antwoord schuldig blijven op een individuele actie van Pavlidis, die in de lange hoek binnenschoof: 1-1. Weer leek PEC tegen duur puntverlies in de strijd tegen degradatie aan te lopen, maar in de 86ste minuut bracht Redan de toeschouwers in het MAC³PARK Stadion in extase door Vindahl met een poging van een meter of twintig te verrassen in de korte hoek: 2-1.