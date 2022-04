Onana begaat opnieuw enorme fout; De Kamps zet Ajax briljant op achterstand

Zaterdag, 9 april 2022 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

André Onana blijft de problemen over zichzelf afroepen. De doelman van Ajax ging zaterdag tegen Sparta Rotterdam opnieuw flink in de fout en gaf daarmee de openingstreffer weg aan de bezoekers. Onana zag een totaal verkeerde pass onderschept worden, waarna Joeri de Kamps overigens nog een flinke klus te klaren had. Dat deed de ex-Ajacied weergaloos door de bal van afstand onderkant lat binnen te jagen: 0-1.

Ajax speelt allesbehalve een grootse wedstrijd en kwam in de openingsfase goed weg, toen Mario Engels in het strafschopgebied op de borst controleerde en rakelings naast schoot. Ajax verloor na een klein half uur Nicolás Tagliafico, die daarmee zijn kans in de basis in duigen zag vallen. De Argentijnse linksback ging met pijn aan de enkel van het veld en kreeg van de medische staf een zak ijs om het gewricht te koelen. Op slag van rust dook Ajax vaker gevaarlijk op voor het doel van Sparta en kreeg Edson Álvarez een vrije kopkans, die naast eindigde.

Andre Onana in de fout, maar De Kamps schiet hem geweldig binnen ?? pic.twitter.com/8cbe9U9trJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak Erik ten Hag nog zijn vertrouwen uit in Onana. "André Onana is onze onbetwiste nummer één", aldus de coach van Ajax tegen Hans Kraay junior van ESPN. De coach kan inmiddels weer beschikken over de 39-jarige Maarten Stekelenburg, die sneller dan verwacht terug is van een zware heupblessure. "André zit niet op het niveau van daarvoor, dat is duidelijk. Maar dat kun je ook niet verwachten. Hij moet gewoon keihard werken om daar weer naartoe te komen. Ik ben ervan overtuigd... we hebben hem allemaal gezien, hij is gewoon een magistrale keeper. Nee, hij is niet onrustig, maar hij heeft natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon neergezet. Dat blijft natuurlijk bij de mensen hangen, ook bij mij. En ook bij hemzelf overigens." Of Stekelenburg hem in de nek hijgt? "Daar is nu helemaal geen sprake van", zei Ten Hag vooraf nog stellig.

