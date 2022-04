Fabrizio Romano onthult ‘key point’ in eisenpakket Erik ten Hag

Vrijdag, 8 april 2022 om 11:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:35

Erik ten Hag wil honderd procent betrokkenheid in het transferbeleid van Manchester United. Transfermarktexpert Fabrizio Romano onthult vrijdag dat de aanstaande manager van the Red Devils het als cruciaal punt heeft aangestipt in het plan dat hij met de club heeft. Alle nieuwe aankopen moeten naadloos in het project van Ten Hag passen, zodat United volgens zijn visie 'herbouwd' kan worden.

Ten Hag wil volgens Romano nu hij nog trainer van Ajax is al inspraak in de transferstrategie van zijn toekomstige werkgever. De 52-jarige oefenmeester verlangt zowel zijn zegje op het gebied van in- en uitgaande transfers als contractverlengingen en -beëindigingen. Ten Hag voerde afgelopen week al een positief gesprek met Manchester United over zijn ideeën en plannen, waar bovenstaand eisenpakket naar alle waarschijnlijkheid in naar voren is gekomen.

ESPN meldde woensdag dat Ten Hag het eens was geworden met de Engelse grootmacht over een meerjarige verbintenis. De Tukker was niet de enige kandidaat op Old Trafford. Ook de namen van Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) en Julen Lopetegui (Sevilla) werden nadrukkelijk genoemd. Daarnaast maakte Luis Enrique, die werkzaam is als bondscoach van Spanje, kans op de baan bij de huidige nummer zeven van de Premier League.

United was sinds het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in november vorig jaar op zoek naar een vervanger. De Engelse topclub koos voor Ralf Rangnick als tussenpaus en vervolgde ondertussen de zoektocht naar een manager voor de lange termijn. Ten Hag had bij Ajax nog een contract tot volgend jaar zomer, maar dat wordt door United voor twee miljoen euro afgekocht. ESPN meldde dat de strijd uiteindelijk ging tussen Ten Hag en Pochettino, waarbij de keuze dus is gevallen op Ten Hag. De trainer van Ajax is na Louis van Gaal de tweede Nederlander die de verantwoordelijkheid krijgt bij de Engelse recordkampioen.