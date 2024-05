Liveblog huldiging PSV: Philips Stadion ontploft wanneer De Jong schaal toont

Het hing al even in de lucht, maar zondag kroonde PSV zich eindelijk tot landskampioen van Nederland. Maandag wordt de selectie van Peter Bosz gehuldigd. Volg via dit liveblog alle ontwikkelingen. De huldiging is overigens vanaf 16.30 uur te volgen op ESPN 1 en het YouTube-account van PSV

16.24 uur: Philips Stadion ontploft wanneer Luuk de Jong schaal omhooghoudt

Het moge duidelijk zijn dat Luuk de Jong populair is in Eindhoven. De aanvoerder kwam als laatste van de selectie het veld op van het Philips Stadion op, om daar onder luid gejuich de kampioensschaal te tonen.

Veruit de populairste PSV'er betreedt het veld als laatst, mét schaal. pic.twitter.com/noNHhiJw2W — Stan Wagtman (@Stanwagt) May 6, 2024

16.05 uur: Platte kar staat al klaar bij het Philips Stadion

PSV begint vanaf 17:00 uur aan een rondrit door de binnenstad van Eindhoven op de traditionele platte kar. Het voertuig staat inmiddels al klaar bij het Philips Stadion, zo laat Rik Elfink van hetzien op X.

Daar gaat ie weer met de platte kar. Om 17.00 gaan de PSV'ers hier in Eindhoven op dit vehikel. pic.twitter.com/VbVNpGiMmy — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 6, 2024

15.45 uur: Selectie wordt gehuldigd in het Philips Stadion

Het Philips Stadion maakt zich klaar voor de eerste huldiging van de selectie. De PSV'ers zullen de kampioensschaal aan het publiek tonen, alvorens zij op de kar richting het Stadhuisplein stappen. Daar zullen ze worden gehuldigd op het bordes. Volle bak is het in elk geval: het Stadhuisplein staat al ruim twee uur vol.

Eerste huldiging in het stadion voor #PSV pic.twitter.com/iZijDCHVF6 — Marco Timmer (@marcotimmer) May 6, 2024

